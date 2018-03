Stará Ľubovňa venuje aktuálny rok rozvoju cyklistiky

Tento rok sa v Starej Ľubovni okrem Východoslovenskej cyklistickej ligy amatérov a veteránov Východ Road Liga uskutoční aj medzinárodné cyklistické podujatie Karpatský pretek kuriérov.

Stará Ľubovňa 17. marca (TASR) – Aktuálny rok bude v Starej Ľubovni patriť okrem iného aj cyklistike. Pre nadšencov tohto športu je okrem nových cyklochodníkov a horských trás pripravené ďalšie cyklistické podujatie medzinárodného charakteru. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Rozšírenie cyklistickej infraštruktúry bolo zabezpečené predovšetkým projektmi zameranými na rozvoj cestovného ruchu v pohraničných regiónoch Slovenska a Poľska financovanými nielen z vlastných zdrojov partnerských miest, ale aj prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Českej republike a v Poľsku boli širšej verejnosti predstavené nové horské trasy a cyklotrasy typu "singletrail" s dĺžkou približne 5,5 kilometra (km) nachádzajúce sa v lokalite staroľubovnianskych mestských lesov za tamojším hradom. Vybudované boli v rámci projektu Staviame - jazdíme - spoznávame.



"V priebehu nasledujúcich mesiacov bude dokončená cyklotrasa s asfaltovým povrchom v dĺžke 3,76 km spájajúca Starú Ľubovňu s Hniezdnym vybudovaná v rámci druhej etapy projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. Mesto taktiež podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy i jej začlenenie do jestvujúceho dopravného systému ako plnohodnotného spôsobu prepravy v meste. Zahŕňa vybudovanie cyklochodníka s dĺžkou 783 metrov s vodorovným či zvislým značením, deväť cykloprístreškov a cyklostojanov," priblížil prednosta mestského úradu Aleš Solár.



Tento rok sa v Starej Ľubovni okrem Východoslovenskej cyklistickej ligy amatérov a veteránov Východ Road Liga uskutoční aj medzinárodné cyklistické podujatie Karpatský pretek kuriérov. Počas šiestich dní na prelome apríla a mája čaká súťažiacich 950 km karpatských ciest v rámci troch krajín, a to Maďarska, Slovenska a Poľska. Stará Ľubovňa tak po 25 rokoch privíta presne 1. mája na 35. ročníku pretekov profesionálnych cyklistov do 23 rokov z 11 krajín sveta.



"Rozvoj cyklistickej infraštruktúry, zvýšenie atraktívnosti cyklodopravy či samotnej cyklistiky predstavuje pre mesto pozitívum nielen z environmentálneho hľadiska, ale aj z dôvodu zlepšenia kvality života jej obyvateľov. Veríme, že tieto aktivity verejnosť privíta a bicykel sa stane prirodzenou súčasťou života väčšiny z nás," uzavrel Solár.