Hrad i skanzen v Starej Ľubovni sprístupnia aj počas Veľkej noci

Okrem expozícií, ktoré sú na hrade i v skanzene, pripravili pracovníci múzea aj tvorivé dielne, vďaka ktorým si budú môcť deti, ale aj dospelí tradičnou technikou vymaľovať veľkonočné vajíčko.

Stará Ľubovňa 28. marca (TASR) – Hrad Ľubovňa otvorí svoje brány návštevníkom aj počas veľkonočných sviatkov. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že novinkou bude tento rok sprístupnenie aj skanzenu pod hradom, teda 32 domov drevenej architektúry s najvýznamnejšou pamiatkou, ktorou je gréckokatolícky chrám z Matysovej. „Otvorení sme okrem Veľkého piatku celú Veľkú noc, od 10. do 18. hodiny s posledným vstupom o 17. hodine,“ uviedol.



Okrem expozícií, ktoré sú na hrade i v skanzene, pripravili pracovníci múzea aj tvorivé dielne, vďaka ktorým si budú môcť deti, ale aj dospelí tradičnou technikou vymaľovať veľkonočné vajíčko. „Pripravili sme aj informačný panel o tom, ako takéto významné kresťanské sviatky oslavovali naši predkovia,“ doplnil Mikulík s tým, že návštevníci sa dozvedia, ako vyzerala Veľká Noc v okolí hradu pred viac ako 50 rokmi. Jeho súčasťou budú napríklad aj dobové fotografie z okolitých dedín. Okrem toho v hradnej kaplnke môžu návštevníci vidieť sochu Krista ležiaceho v hrobe z 19. storočia, ktorá sa nachádza vo zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea.



„Myslím, že pravá veľkonočná oblievačka bude aj u nás, ale to už necháme na interaktivitu našich hostí a pracovníkov hradu a pokiaľ ich dobre poznám, tak oni určite niečo vymyslia. Oblievačka by nemala byť nikdy plánovaná, takže nech sa nechajú návštevníci prekvapiť,“ upozornil Mikulík.



Na Hrade Ľubovňa sa už pomaly pripravujú aj na novú letnú turistickú sezónu. Momentálne v približne 40 objektoch v hradnom areáli a v skanzene prebieha typické jarné upratovanie. „Vypratávajú sa priestranstvá, upratujú sa drevenice, expozície a zároveň sa už naplno pracuje na reštaurovaní a rekonštrukcii paláca Lubomírskych. Reštaurátori tam momentálne odkrývajú pôvodné omietky,“ dodal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea.



Slávnostné otvorenie letnej sezóny bude 29. apríla, jeho súčasťou bude okrem iného aj rímskokatolícka svätá omša v hradnej kaplnke. „Predstavíme návštevníkom veľmi vzácne dielo, rytinu, ktorá nám prišla zo Španielska a súvisí s princeznou Izabelou. Tešiť sa môžu aj na výstavu olejotlačí a asi najväčšou zaujímavosťou bude 3D model, hologram v sklenej pyramíde, ako hrad v roku 1553 vyhorel a ako sa potom opravoval. Oficiálne sprístupníme aj expozíciu stavebníctva pod názvom Ako sa staval Hrad Ľubovňa,“ uzavrel Mikulík.