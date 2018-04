Jarné upratovanie v Starej Ľubovni bude pokračovať do konca apríla

Jednou z najproblémovejších lokalít v meste je prechod cez železničnú trať za autobusovou stanicou, kde sa v zakázanom priestore pod cestným mostom združujú rôzne skupiny ľudí.

Stará Ľubovňa 24. apríla (TASR) – Jarné upratovanie bude v Starej Ľubovni pokračovať zrejme až do konca apríla. „V tomto období zamestnanci Verejno-prospešných služieb zabezpečujú čistenie chodníkov a ciest od zimného posypu za pomoci techniky i aktivačných pracovníkov menších obecných služieb. Spoločnosť Ekos, s.r.o., zároveň čistí zelené a hnedé plochy od listov a tuhých komunálnych odpadov po zimnom období. Zber komunálneho odpadu zrealizovala aj v jednotlivých lokalitách mesta,“ informoval Miroslav Pristaš z Referátu životného prostredia a civilnej ochrany Mestského úradu v Starej Ľubovni.



Išlo o úsek od starého cintorína k rieke Poprad, chodník k Lipovej ulici, okolie mosta cez rieku Poprad a chodníka vedúceho k železničnej stanici smerom na Továrenskú ul. vrátane vstupu k futbalovému štadiónu. Jarné upratovanie sa realizovalo aj v okolí mestskej plavárne za bytovým domom. „Na svahu pod parkoviskom Okružnej ulice bol upravený borovicový porast, vyčistilo sa okolie mosta v blízkosti supermarketu Billa, či brehy potoka Jakubianka v úseku od autoumyvárne až k jej ústiu do rieky Poprad. Vyčistilo sa taktiež okolie hojdacieho mosta na Mýtnej ulici, svahy od Lidlu až po Kolibu a podhradie na Zámockej ulici. Výnimkou nebolo ani sídlisko Východ, kde sa práce uskutočnili v blízkosti schodov vedúcich na Levočskú ulicu, okolie autobusovej a železničnej stanice, či ďalšie lokality mesta,“ doplnil Pristaš.



Jednou z najproblémovejších lokalít v meste je prechod cez železničnú trať za autobusovou stanicou, kde sa v zakázanom priestore pod cestným mostom združujú rôzne skupiny ľudí. „Vyzývame preto občanov, aby dbali o čosi viac na čistotu a zároveň ďakujeme všetkým jednotlivcom, školám i firmám, ktoré sa zapojili do jarnej akcie 'Upracme si svoje mesto'a pomohli týmto spôsobom zlepšiť a skrášliť životné prostredie v Starej Ľubovni,“ dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.