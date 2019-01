Staroľubovnianska spoločnosť VPS kúpila traktor za takmer 100.000 eur

Posilní tak počet mechanizmov potrebných na zabezpečenie zimnej údržby.

Stará Ľubovňa 24. januára (TASR) - Koncom minulého týždňa pribudol do vozového parku mestskej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby (VPS) v Starej Ľubovni nový traktor s príslušenstvom za takmer 100.000 eur. Posilní tak počet mechanizmov potrebných na zabezpečenie zimnej údržby.



"V máji 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o pozemných komunikáciách, ktorá rozšírila povinnosť miest a obcí v oblasti zabezpečenia zimnej údržby nielen v súvislosti s miestnymi komunikáciami, ale aj chodníkmi na území mesta. Vzhľadom na to, že mechanizmy vyčlenené na údržbu sú v nevyhovujúcom technickom stave a šesť z ôsmich je starších než 26 rokov, schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri nákup tohto vozidla," zdôvodnil riaditeľ VPS Ľubomír Krett.



Po verejnom obstarávaní tak napokon posilní vozový park mestskej spoločnosti traktor s predným trojbodovým závesom a vývodovým hriadeľom od firmy vo Veľkej Lomnici. Súčasťou vozidla je aj príslušenstvo, konkrétne čelný nakladač, šípová radlica, sypač, vzadu nesenú radlicu a podkop za traktor s vlastnou hydraulikou. "Celková výška nákladov dosiahla bezmála 100.000 eur. Obstaranie nového mechanizmu bolo nevyhnutné predovšetkým pre zimnú údržbu, čiže zabezpečeniu schodnosti ďalších úsekov chodníkov, ktoré pribudli mestu do správy prijatím novely cestného zákona. Veríme však, že bude plne využitý aj v letných mesiacoch," zdôraznil Krett.



Spoločnosť VPS už realizovala na novom traktore niekoľko skúšobných jázd, aby overila jeho výkon a jazdné schopnosti na cestách. Je tak podľa riaditeľa plne pripravený slúžiť v prospech mesta a jeho občanov.