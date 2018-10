S letnou sezónou sú na hrade v Starej Ľubovni veľmi spokojní

Medzi turistami opäť prevažovali Slováci a čím ďalej tým viac objavujú zákutia ľubovnianskeho hradu a skanzenu pod ním najmä rodiny s deťmi.

Stará Ľubovňa 4. októbra (TASR) – S návštevnosťou počas hlavnej turistickej sezóny sú na hrade Ľubovňa veľmi spokojní. Konštatoval to riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že po roku opäť zaznamenali zvýšenie počtu turistov, zhruba na úrovni päť percent. "Od začiatku roka do konca septembra k nám zavítalo dohromady 176.000 platiacich návštevníkov. Sme vďační za každého jedného a leto môžeme označiť ako mimoriadne. Takže oplatilo sa pripraviť množstvo zaujímavých projektov, výstav, koncertov a ďalších podujatí. Prialo nám počasie, žiadna akcia sa nemusela rušiť ani presúvať," konštatoval.



Medzi turistami opäť prevažovali Slováci a čím ďalej tým viac objavujú zákutia ľubovnianskeho hradu a skanzenu pod ním najmä rodiny s deťmi. "Toto je vec, ktorá nás veľmi teší, pretože sme postavili našu stratégiu smerom ku klasickej rodine, ktorá si, myslím, že potrebuje trošku viac historického povedomia a darí sa ju realizovať. Chodia k nám rodiny nielen z okolia, ale z celého Slovenska," dodal riaditeľ.



Národnostné zloženie dopĺňajú Poliaci, ktorí na hrad blízko hraníc chodia tradične vo veľkých počtoch. Prekvapením sú podľa Mikulíka turisti z Izraela. "Sledujeme už druhý rok, že k nám chodia početné skupiny z tejto krajiny. Podľa toho, čo nám povedali, tak prídu na Slovensko, pretože patrí k najbezpečnejším krajinám Európy," doplnil s tým, že toto doposiaľ nebola klientela, ktorá chodila do Starej Ľubovne vo veľkých počtoch, to sa však za posledné dva roky zmenilo.



"Vôbec nám teraz nenastupuje pokojné obdobie, pretože hoci bude možno menej návštevníkov, tak už teraz máme pripravené ďalšie akcie. Už v piatok (5. októbra, pozn. TASR) bude na Hrade Ľubovňa nočné pozorovanie oblohy, astronómovia prinesú modernú techniku a dokonca aj digitálne planetárium. Budeme sa venovať Jánovi III. Sobieskému, ktorý sa často riadil hviezdami a mal aj svojho dvorného astronóma. Povenujeme sa teda astronómii z historického hľadiska a pripravená je aj menšia expozícia," upozornil Mikulík. Okrem toho sa už pomaly chystajú aj na Vianoce na hrade a v skanzene a celý múzejnícky tím sa zároveň pripravuje na novú letnú sezónu. Tej budú dominovať kráľovné, ktoré navštívili hrad – uhorská kráľovná Mária a jej sestra, poľská kráľovná Hedviga. "Znova pripravujeme aj rekonštrukciu historickej udalosti," ozrejmil riaditeľ.



Pokročila už aj obnova paláca Lubomírskych, interiérové a reštaurátorské práce sú takmer vo finále, pomaly sa pripravujú na osadenie okien. Okrem toho však múzejníci pracujú aj v gotických pivniciach, kde obnažujú klenby a stavebný ruch je vidieť aj na južnom múre hradobného opevnenia. "Hrad je však prístupný a návštevníci mimoriadne oceňujú, keď vidia, že sa obnovuje pamiatka. Vôbec im neprekáža, že sa niekam nemôžu dostať a skôr sa už teraz tešia, keď sa o pár rokov niečo nové otvorí," uzatvoril Mikulík.