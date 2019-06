Staré divadlo Karola Spišáka uvádza premiéru hudobného eposu Trója

Autori spracovali príbeh gréckych bájí o najkrajšej žene sveta, povestnom trójskom koňovi, veľkých hrdinoch, mocných bohoch a o láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb.

Nitra 13. júna (TASR) – Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre vo štvrtok uvádza premiéru výpravnej hudobnej inscenácie Trója. V hre z pera Slavky Civáňovej a v réžii Petra Oravca sa predstaví celý umelecký súbor divadla a traja hosťujúci herci.



Autori spracovali príbeh gréckych bájí o najkrajšej žene sveta, povestnom trójskom koňovi, veľkých hrdinoch, mocných bohoch a o láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb. „Inscenácia predstaví celý príbeh o Trójskej vojne a láske Parida a Heleny. My ho vyrozprávame prostredníctvom objaviteľa Tróje Heinricha Schliemanna, ktorý ho pred divákmi postupne odkrýva,“ uviedla autorka scenára a textov piesní Civáňová.



Pre autorov bolo podľa jej slov najťažšie nájsť kľúč, ako prerozprávať rozsiahly a zložitý príbeh a prispôsobiť ho potrebám divadla. „My sme ten kľúč spolu s režisérom Petrom Oravcom hľadali veľmi dlho. Ten príbeh je sám veľmi košatý a s každou postavou gréckych bájí sa spája ešte množstvo ďalších mikropríbehov, takže toto bolo asi najťažšie, nájsť ten správny spôsob, ako všetko pre detského diváka napísať a spracovať,“ skonštatovala Civáňová.



Tvorcovia sa museli vyrovnať aj s drsnosťou príbehu, ktorý zobrazuje dobývanie Tróje. „Museli sme nájsť spôsob, ako to všetko detskému divákovi podať, pretože ten príbeh je sám o sebe pomerne smutný a v podstate až krvavý. Takže naozaj sme museli isté situácie trošku zjednodušovať a občas ubrať z tej tragiky,“ vysvetlila Civáňová.



Tvorcom sa napokon podarilo vytvoriť veľký výpravný hudobný epos s 20 piesňami a s vyše 70 hudobnými motívmi, ktoré pre inscenáciu zložil Peter Vlčko. Hudbu a výkony hercov doplní aj veľká výprava v podobe scénografie Pavla Andraška. Scéna obsahuje fragmenty akoby práve objavených antických vykopávok v podobe časti stĺpov, tympanónu a sôch, ktoré predstavujú jednotlivé postavy z príbehu. Práve tie ožívajú, aby mohli vyrozprávať príbeh.



Kostýmy vychádzajú z jednotného základu, spoločného pre všetkých hercov, ktorý následne dopĺňajú charakteristickými znakmi typickými pre známe historické či mytologické postavy. „Extravaganciu, vtip a výstrednosť využila kostýmová výtvarníčka Tereza A. Hudáková v kostýmoch a gigantických maskách gréckych bohov na Olympe,“ dodala Civáňová.