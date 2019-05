Staré Mesto bude mať v rámci parkovacej politiky špeciálne postavenie

Vodiči, ktorí tu nebudú mať rezidentské parkovanie, budú vo vybraných zónach platiť najvyššiu navrhovanú cenu za parkovanie, a to dve eurá za hodinu.

Bratislava 24. mája (TASR) – Bratislavská mestská časť Staré Mesto bude mať v rámci pripravovanej mestskej parkovacej politiky špeciálne postavenie. Vodiči, ktorí tu nebudú mať rezidentské parkovanie, budú vo vybraných zónach platiť najvyššiu navrhovanú cenu za parkovanie, a to dve eurá za hodinu. V Starom Meste, v tarifnej zóne A, však nebude platiť bonusová karta, vďaka ktorej si bude môcť každý Bratislavčan za 10 eur na rok zakúpiť dve hodiny bezplatného parkovania denne v inej spoplatnenej zóne v hlavnom meste. V piatok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.







Staré Mesto bude v porovnaní s inými mestskými časťami špecifické aj v deľbe výnosov za parkovaciu politiku. Magistrát sa tu dohodol na deľbe 70 percent v prospech mesta a 30 percent v prospech Starého Mesta. V iných bratislavských mestských častiach sa má príjem mesta Bratislava z výnosu úhrad za parkovaciu politiku rozdeliť medzi mesto a príslušnú mestskú časť v pomere 50 percent pre mesto Bratislava a 50 percent pre mestskú časť z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty. V pomere 85 percent pre hlavné mesto a 15 percent pre mestskú časť z ostatných výnosov úhrad to má byť za dočasné parkovanie.







"Od mestských častí nám prišlo 108 pripomienok, ktoré sme vyhodnotili a nejakým spôsobom sme buď čiastočne alebo plne akceptovali 78 pripomienok," priblížil Vallo. Mesto po pripomienkach miestnych častí i verejnosti pristúpilo k istým zmenám v navrhovanej parkovacej politike. V Bratislave si podľa aktuálne predloženého všeobecne záväzného nariadenia (VZN) majú rezidenti za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 39 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, majú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Ročná abonentská parkovacia karta má stáť od 500 až po 2000 eur za rok.







Mesto chce zaviesť aj parkovaciu kartu "bonus", vďaka ktorej si Bratislavčan bude môcť za 10 eur na rok zakúpiť bonus v podobe dvoch hodín bezplatného parkovania denne v inej spoplatnenej zóne v meste, okrem tarifnej zóny A v Starom Meste. Parkovacia karta "návšteva" má umožniť bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla v zóne v rozsahu 100 hodín ročne, v prípade, že na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta alebo 150 hodín ročne, v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta. Za vydanie tejto karty sa podľa návrhu VZN platiť nemá.







"Do konca mája môže verejnosť pripomienkovať VZN. Následne odborné útvary mesta spracujú pripomienky obyvateľov a dáme to do komisií i na mestskú radu tak, aby bolo pripravený materiál na schválenie v mestskom zastupiteľstve na konci júna. Keď to schválime, vytvoríme len rámec, aby sme mohli začať pracovať na všetkých veciach," priblížil primátor Vallo. Reálne začne podľa jeho slov parkovacia politika platiť na konci roka 2020 alebo začiatkom roka 2021.