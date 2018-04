Staré Mesto opäť pozýva do otvorenej Františkánskej záhrady

Kláštorná záhrada františkánov patrí k najstarším záhradným úpravám na území Bratislavy. História františkánov v Bratislave siaha až do polovice 13. storočia.

Bratislava 23. apríla (TASR) – Františkánska záhrada, resp. parčík na Uršulínskej ulici v bratislavskom Starom Meste, je opäť otvorená pre verejnosť, a to až do 20.00 h. Milovníci oddychu v prírode tak majú ďalšie miesto na krátky relax v centre mesta.



"Som rád, že už druhý rok si Staré Mesto ako mestská časť prenajíma túto záhradu od súkromného vlastníka a umožňuje tak, aby bola otvorená pre širokú verejnosť. Je dobré, že tie zelené plochy, ktoré máme v Starom Meste, tie verejné priestranstvá, záhrady, že slúžia obyvateľom. Že sú plné, živé," priblížil staromestský starosta Radoslav Števčík.



Kostol a kláštor františkánov bol komplexom obytných a sakrálnych stavieb, ktorý spolu so záhradou vypĺňal väčšiu časť východného bloku terajšieho Františkánskeho námestia. Kláštorná záhrada františkánov patrí k najstarším záhradným úpravám na území Bratislavy. História františkánov v Bratislave siaha až do polovice 13. storočia. Rád si v Bratislave vybudoval rozsiahly komplex s kláštorom a ranogotickým kostolom vysväteným v roku 1291 za prítomnosti uhorského kráľa Ondreja III.



Na rozľahlej ploche záhrady pestovali františkáni nielen zeleninu a ovocie, ale aj liečivé byliny potrebné na ošetrovanie chorých v kláštornom hospitáli. V období baroka upravili veľkú stredovekú, pôvodne obdĺžnikovú františkánsku záhradu na barokovú. V roku 1723 záhradu renovovali. Pri úprave v roku 1896 v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom a radou mesta boli zbúrané zvyšky murovanej záhradnej ohrady a nahradili ju ozdobným železným mrežovým plotom. V druhej polovici 20. storočia bolo v záhrade detské ihrisko. Parčík bol dlhé roky pre verejnosť zatvorený.