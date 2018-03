Bratislavské Staré Mesto pripravuje jarný zber a odvoz zeleného odpadu

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene je odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie či pokosená tráva.

Bratislava 27. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto opäť pripravuje zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, teda konárov zo stromov a kríkov. Jarný zber sa začína 9. apríla, záujemcovia sa však musia prihlásiť aspoň štyri dni vopred pred začiatkom trasy, na ktorej sa nachádza aj ich ulica. Spätné dohlasovanie možné nebude. "Odpad v takýchto prípadoch budú obyvatelia povinní z verejného priestranstva odstrániť," upozorňuje mestská časť na webovej stránke.



Povinnosťou Staromešťanov bude tiež pripraviť konáre na prístupné miesto už v pondelok každého týždňa. Zabúdať by nemali ani na to, že samospráva v tejto súvislosti zaviedla tzv. množstvové obmedzenie. Keďže ide o bezplatnú službu, každému rodinnému či bytovému domu odvezie mestská časť maximálne päť kubických metrov takéhoto odpadu.



V prípade väčšieho množstva si vyhradzuje právo odmietnuť takúto službu vykonať. "Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali konáre na jednu kopu," uvádza sa na webovej stránke, na ktorej sú zároveň uverejnené aj emailové a telefonické údaje na kontaktné osoby zo staromestského miestneho úradu.



Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene je odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie či pokosená tráva. Od 1. januára 2016 platí zákonná povinnosť ekologicky nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom, a to zhodnocovaním, prednostne kompostovaním.



Od 1. januára 2017 má okrem toho každá domácnosť v rodinnom dome povinná požiadať hlavné mesto o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby a taktiež požiadať o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad. Spomínané nádoby pritom môže uvádzať aj viac domácností. Tie do nich môžu vhadzovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie či burinu. Vhadzovať sa zakazuje odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.