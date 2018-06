Staré Mesto začne s opravou posledného úseku dunajskej promenády

Práce budú prebiehať bez uzavretia promenády, s výnimkou jedného, prípadne dvoch dní.

Bratislava 3. júna (TASR) – Dunajská promenáda v Bratislave, a to v úseku od River parku po Most SNP, sa dočká obnovy. Mestská časť Staré Mesto chce totiž v pondelok (4.6.) začať s odstraňovaním jej havarijného stavu. Ide o posledný úsek promenády, ktorý si vyžaduje opravu spevnených plôch, výmenu povrchu a opravu prepadov.



"V rámci opravy, ktorá by mala trvať desať týždňov, bude súčasný rozbitý asfalt kompletne nahradený dlažbou v rovnakom dizajne, ako je to na úseku Osobný prístav – Most SNP," uviedol Milan Stanislav zo staromestského miestneho úradu. Zábradlia balkónov v múriku popri Dunaji dostanú nový náter a pribudnú nové držadlá, obnova sa nevyhne ani mobiliáru promenády. Náklady samospráva nespresnila.



Práce budú prebiehať bez uzavretia promenády, s výnimkou jedného, prípadne dvoch dní, počas ktorých bude strojovo odfrézovaný asfaltový povrch. Mestská časť preto žiada verejnosť o trpezlivosť pri obmedzeniach, ktoré oprava povrchu na niekoľko týždňov prinesie.