Staré Mesto žiada o vrátenie spisu k hotelu s kritizovanou fasádou

Bratislava 25. apríla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto vyzvalo Okresný úrad (OÚ) Bratislava na vrátenie spisu v súvislosti so zrekonštruovaným hotelom Park Inn Radisson Danube Bratislava s kritizovanou fasádou. Mestská časť trvá na tom, aby sa kolaudačné konanie vrátilo na stavebný úrad. Investor mal požiadať o atrahovanie spisu, teda aby o danej veci rozhodol práve okresný úrad.



"Stále platí, že mestská časť by chcela, aby sa konanie vrátilo na stavebný úrad. Aby sme vedeli opraviť chyby, ktoré prokurátor namietal a s ktorými sa nové vedenie stavebného úradu stotožňuje. Okresný úrad sme požiadali listom 10. apríla o vrátenie spisu. Zatiaľ nemáme odpoveď," uviedol pre TASR Matej Števove, hovorca staromestskej starostky. Ak sa úrad odpovede nedočká, je pripravený poslať žiadosť znova.



Prvostupňový stavebný úrad nemôže konať, kým sa mu spis nevráti. "Ak nám nebude spis odobraný, začneme nové kolaudačné konanie tak, aby sme opravili všetky pochybenia, ktoré nám boli v proteste prokurátora vytknuté," poznamenal Števove. Nové prerokovanie celej veci a obnova kolaudačného konania pritom vyplynuli už z rozhodnutia okresného úradu z januára 2019. V ňom úrad vyhovel protestu prokurátora a zrušil rozhodnutie stavebného úradu z februára 2018 o prerušení kolaudačného konania.



V rámci nového konania bude stavebný úrad žiadať opätovne stanoviská všetkých dotknutých subjektov, vrátane Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. Ten už v minulosti záväzné stanovisko vydal a odsúhlasil aj predĺženie predčasného užívania hotela, ktoré sa premietlo aj do rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení termínu. Mal vypršať koncom februára, dodržaný však nebol. "Po uplynutí päťmesačnej lehoty môže KPÚ v rámci svojich možností začať vyvíjať nátlak na stavebníka. Môžu mu udeliť pokutu," podotkol Števove.



Pamiatkari priznávajú, že nedodržanie podmienok záväzného stanoviska, ktorého súčasťou boli aj termíny realizácie obnovy, je sankcionovateľné. "Prípadný finančný postih však ešte nerieši jestvujúcu situáciu, respektíve nezaručí zmenu predmetnej fasády," zdôraznil Karel Prášek, poverený vedením KPÚ Bratislava. Urobiť nápravu je podľa neho v kompetencii správneho orgánu, teda stavebného úradu. Obsah záväzného stanoviska KPÚ ako dotknutého orgánu je totiž preň záväzným.



"KPÚ Bratislava urobil všetky kroky v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného a pamiatkového zákona," doplnil Prášek, ktorý by privítal zriadenie stavebnej polície s prislúchajúcimi kompetenciami a sankciami.



Bývalé a súčasné vedenie mestskej časti majú pritom rozdielny pohľad na to, ako malo byť záväzné stanovisko pamiatkarov premietnuté do rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení dočasného užívania. Kým bývalý starosta Radoslav Števčík svoje konanie obhajuje, miestny úrad pod vedením starostky Zuzany Aufrichtovej tvrdí, že rozhodnutie je prakticky nevykonateľné a súčasný stav, teda dočasné užívanie, môže platiť donekonečna. Úrad je presvedčený, že stanovisko pamiatkarov malo byť súčasťou aj výrokovej časti rozhodnutia stavebného úradu, nielen v jeho odôvodnení.



"V rozhodnutí KPÚ je jasne stanovený termín, dokedy musí stavebník začať s úpravou fasády. Keďže stavebný úrad vydal rozhodnutie o predĺžení predčasného užívania o dva mesiace neskôr, keď sa už malo začať s prácami, nebol dôvod uvádzať začiatok prác v rozhodnutí stavebného úradu," zdôvodnil Števčík.



Nové vedenie s takouto argumentáciou nesúhlasí. Poukazuje na to, že v čase vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti predčasného užívania nebola podmienka pamiatkarov zo strany investora splnená a nie je to tak doteraz. "Ak by bola pravda, čo uvádza bývalý starosta, tak stavebný úrad vydal rozhodnutie v rozpore so zákonom, keďže rozhodnutie bolo vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci – stavebný úrad si neoveril, či navrhovateľ splnil podmienky KPÚ," povedal Števove.



Vlastník hotela sa k celej veci odmieta dlhodobo vyjadriť, čo uviedol niekoľkokrát v odpovedi pre TASR. "Spoločnosť Omega Investments, a. s., ako vlastník hotela Danube sa k fasáde hotela nebude vyjadrovať," zopakovala v apríli Elena Segečová, zástupkyňa developera, spoločnosti Sitno Holding. Na otázky TASR sa doteraz neodpovedal ani OÚ Bratislava.