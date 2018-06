Staré štátne i cirkevné matriky obsahujú rôzne zaujímavé záznamy

Košické cirkevné, ale aj štátne matriky, ktoré sa nachádzajú v štátnom archíve, obsahujú matričné zápisy o udalostiach zaujímavých ľudí.

Košice 3. júna (TASR) – Štátny archív v Košiciach má vo svojom fonde 1094 zväzkov cirkevných a 264 štátnych matrík. Získava ich v storočných intervaloch. V mnohých z nich je podľa jeho riaditeľa Richarda Pavloviča možné nájsť rôzne zaujímavé záznamy.



"Cirkevné matriky sa k nám dostali v dvoch vlnách v 50. a 70. rokoch 20. storočia. Od najstarších, ktoré začínajú v 80. rokoch 16. storočia a končia približne v roku 1895. Štátne matriky, naopak, začínajú v roku 1895 a končia prevažne v roku 1906. Isté presahy máme v samotnom meste Košice, ktoré máme prevzaté do roku 1917, ale zvyšok štátnych matrík z okresu Košice–okolie končí v roku 1906," vysvetlil pre TASR Pavlovič.



"Štátne matriky preberá náš archív v pravidelných lehotách po uzavretí zväzkov, a tá lehota je 100 rokov. Okolo roku 2007 uplynulo 100 rokov od uzavretia zväzkov, ktoré máme a prevzali sme ten prvý zväzok štátnych matrík, teda 1895 až 1906. Ďalšie preberanie štátnych matrík sa uskutoční približne v roku 2022 a 2023. Tieto matriky sú masívne využívané bádateľmi. V minulom roku sme mali 890 bádateľských návštev, z ktorých väčšina sa týkala práve genealogického výskumu," povedal Pavlovič.



Kvalita spracovania cirkevnej matriky závisí od precíznosti farára, ktorý ju viedol. "V zásade sú tri druhy matrík, a to matrika pokrstených, sobášených a zomrelých. Pri všetkých týchto matričných udalostiach sú napísané ďalšie údaje, ktoré práve slúžia genealógom pri získavaní údajov o svojich predkoch," vysvetlil Pavlovič.



Košické cirkevné, ale aj štátne matriky, ktoré sa nachádzajú v štátnom archíve, obsahujú matričné zápisy o udalostiach zaujímavých ľudí.



"Prvým z nich je narodenie Rudolfa Viesta, známeho povstaleckého generála, ktorý sa narodil v Revúcej v roku 1890. Druhá ukážka sa týka Pavla Jozefa Šafárika, ktorý je zapísaný v evanjelickej matrike farského bodu Kobeliarovo. Narodil sa v máji 1795. Ďalšou je narodenie Sándora Grosschmieda alebo lepšie známeho ako Sándora Máraia, ktorý sa narodil v Košiciach 11. apríla 1900," uviedol Pavlovič.



V rímskokatolíckej matrike z obce Haniska v okrese Košice-okolie našli podľa Pavloviča zaujímavú formulku týkajúcu sa zdržanlivosti od liehových nápojov. „Píše sa tam konkrétne o pálených nápojoch, ale v zátvorke aj vína a piva. Súviselo to s kampaňou Štúrovcov za abstinenciu. Na niekoľkých stranách je napísaný menoslov ľudí, ktorí sa zaväzujú, že nebudú piť. Každý záväzok obsahuje aj čas, ako dlho nebudú piť. Väčšinou sú tam dva, tri roky, ale sú tam aj také predsavzatia, že do konca života," dodal Pavlovič s tým, že ide o matriku z roku 1845.