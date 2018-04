Starosta bratislavského Nového Mesta dostáva o 600 eur nižší plat

Kým v minulosti dostával za výkon svojej funkcie mesačne 3559 eur, od tohto roka je to 2979 eur.

Bratislava 28. apríla (TASR) – Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý poberá po novom o takmer 600 eur nižší plat. Kým v minulosti dostával za výkon svojej funkcie mesačne 3559 eur, od tohto roka je to 2979 eur. Schválením uznesenia o tom rozhodli novomestskí poslanci na aprílovom rokovaní miestneho zastupiteľstva, a to s účinnosťou od 1. januára 2018.



Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov je plat starostu súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, ktorá v roku 2017 dosiahla 954 eur, a zákonom stanoveného násobku. Poslanecký zbor pritom môže starostov plat zvýšiť až o 70 percent. "Hoci priemerná mzda v národnom hospodárstve vzrástla, vzhľadom na režim šetrenia v samospráve Nového Mesta starosta požiadal, aby výšku jeho platu upravili tak, že v konečnom dôsledku bude dostávať o takmer 600 eur menej ako vlani," uviedol pre TASR novomestský hovorca Marek Tettinger.



Miestna rada a následne aj zastupiteľstvo tento návrh podľa neho bez výhrad prijali. Rovnako jednohlasne bolo schválené zvýšenie platu miestneho kontrolóra Martina Böhma. Ten bude po úprave dostávať mesačne 2735 eur, namiesto pôvodných 2656 eur. Podľa zákona o obecnom zriadení je totiž jeho plat súčinom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok a stanoveného koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. "Miestne zastupiteľstvo mu môže schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent z mesačného platu, na tento rok mu schválilo 28 percent," doplnil Tettinger.