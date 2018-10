Starosta českej Hrčavy Staňo chce byť starostom slovenskej obce Čierne

Jedným z hlavných motívov jeho kandidatúry bolo aj 100. výročie vzniku Československa.

Čierne 2. októbra (TASR) - Starosta českej obce Hrčava na česko-slovensko-poľskom Trojmedzí Peter Staňo sa po ôsmich rokoch vo funkcii rozhodol kandidovať na starostu susednej slovenskej obce Čierne.



Jedným z hlavných motívov jeho kandidatúry bolo aj 100. výročie vzniku Československa. „Narodil som sa v Třinci. Mamu mám Češku, otca Slováka, takže som v podstate federálne dieťa. Narodil som sa v Československu, vnímam to aj ako určité symbolické gesto. Urobil som niečo v Česku, myslím si, že za mnou nezostane žiadne zhorenisko. Zostanú za mnou pekné projekty. A vrátil som Hrčave to, čo mi dala. Na Slovensku som strávil 30 rokov. Obec Čierne, kde som vyrastal, mi dala okrem iného základné vzdelanie. Tak by si zaslúžila, aby som svojou prácou a aktivitou prispel aj k jej rozvoju," povedal Staňo.



Možnosť kandidovať na post starostu po Česku aj na Slovensku považuje za moment, ktorý ukazuje, čo je Európska únia. „Čo sú hranice a čo to znamená. Pretože, množstvo ľudí prichádza spoza hraníc a počas pár mesiacov dostávajú hlasovacie práva. Tak si myslím, že my, starousadlíci, by sme mali tieto možnosti intenzívne využívať. Nemali by sme sa uzatvárať do svojich komunít a mali by sme vidieť cezhraničný dosah všetkých vecí, ktoré robíme. Využívať hranicu hlavne na to, aby sme mohli viac komunikovať, obchodovať, cezhranične spolupracovať na rôznych projektoch," zdôraznil Staňo.



Podotkol, že dopyt po zmene na Slovensku prevýšil aj jeho ambície pokračovať po ôsmich rokoch vo funkcii starostu Hrčavy. „Ľudí, ktorých som stretával v bežné dni, ale aj na akciách, bolo obrovské množstvo. A pri každom stretnutí som sa v podstate dozvedel, že majú záujem o zmenu a chceli ju pretaviť aj do reálnej podoby. Takže ma v podstate namotivovali. Mal som tú myšlienku v hlave niekoľkokrát a stále som o tom premýšľal. A keď prišiel správny moment, že končí funkčné obdobie na Hrčave, už som podal kandidátku na Slovensku," vysvetlil Staňo.



Po voľbách, nech dopadnú akokoľvek, chce ako doteraz pracovať pre región. „Bez ohľadu na to, či žijem v Česku alebo na Slovensku. Región Trojmedzia si zaslúži mimoriadnu pozornosť a neustálu aktivitu. Aby ľudia pocítili, že do Trojmedzia sa nielen investuje a neustále sa tam konajú akcie, ktoré zaťažujú obecné rozpočty. Ale určite treba po dlhých rokoch mať z Trojmedzia aj nejaký profit. Tak, ako sa nám intenzívne rozvíjajú služby na Hrčave, tak by sa mali služby rozvíjať vďaka Trojmedziu aj na Slovensku a v Poľsku," dodal Staňo.