Starosta Dolného Harmanca sa v referende dozvie, či ním aj zostane

Dolný Harmanec 25. mája (TASR) – Starosta obce Dolný Harmanec Matúš Vajs (nezávislý) sa v sobotu v noci po zatvorení volebných miestností dozvie, či bude hlavou tejto obce blízko Banskej Bystrice nasledujúce štyri roky. Voľby do Európskeho parlamentu (EP) tam totiž spojili s referendom o jeho zotrvaní vo funkcii. Rozhodli o tom občania v petícii.V Dolnom Harmanci asi s 250 obyvateľmi, z toho 215 oprávnenými voličmi, je len jediný volebný okrsok a v jednej miestnosti sedia do 22.00 h dve "oddelené" komisie. Jedna k voľbám do EP a druhá referendová. Tá obyvateľom obce dáva lístok s otázkou: "Ste za odvolanie starostu?" Na to, aby bolo obecné referendum právoplatné s akýmkoľvek výsledkom, musí zahlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, čo znamená minimálne 108 ľudí. Predchádzala mu petícia, ktorá spĺňala všetky zákonné predpisy, a obecné zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie a vyhlásilo referendum.uviedla pre TASR Ľubica Hríbiková, predsedníčka referendovej komisie.Podľa nej hneď ráno, tesne po otvorení volebnej miestnosti, prišli voliť do EP ľudia na voličské preukazy, ktorí sa chystali na turistický zraz na blízkej Kráľovej studni. Väčší nápor členovia komisií očakávali podvečer. Počas dňa bolo teplé slnečné počasie a ľudia sobotu trávia skôr na výletoch či v záhradách.Ako uviedla Hríbiková, v Dolnom Harmanci býva najvyššia účasť obyvateľov pri komunálnych voľbách, aj vyše 70 percent. V eurovoľbách pred piatimi rokmi bola síce nižšia, no rozhodne výrazne presiahla celoslovenský priemer.Vlaňajšie komunálne voľby v Dolnom Harmanci dopadli medzi dvoma súpermi nerozhodne. Získali po 79 hlasov. Dva hlasovacie lístky boli údajne neplatné, aspoň tak to vyhodnotila miestna volebná komisia. Podľa súčasného starostu to nebola pravda, jeden z nich bol platný. Obrátil sa na Ústavný súd SR a ten na neverejnom zasadnutí 16. januára tohto roku rozhodol tak, že zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie a vyhlásil ho za zvoleného starostu. Vyhral teda s rozdielom jedného hlasu. Voči takejto "voľbe" má časť občanov výhrady.