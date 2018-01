Starosta Donovál: Chýba zákon o masívne navštevovaných malých obciach

Politici ho vraj sľubujú už roky.

Donovaly 21. januára (TASR) – Obec Donovaly je známa nielen lyžiarskym strediskom, ale aj ako centrum turistického ruchu v letných mesiacoch. Rozprestiera sa na území dvoch národných parkov, dominantným sú Nízke Tatry a potom Veľká Fatra. Ako pre TASR uviedol starosta Miroslav Daňo, ktorý je hlavou obce už 24 rokov, ťažko zadefinovať, či je ich poloha výhodou alebo nevýhodou.



"Sme v štvrtom stupni ochranného pásma a samozrejme z pohľadu ochrany prírody platia obmedzenia, ktoré treba rešpektovať. Nás ako obec to neobmedzuje, nemali sme s tým problémy. Máme dobré vzťahy s Národným parkom Nízke Tatry i Štátnou ochranou prírody SR," konštatoval starosta.



V obci žije trvalo okolo 250 ľudí, lôžok pre turistov je cez 8000. "Ľudia si myslia, že obec participuje na vlekoch, hoteloch a nevie, čo s peniazmi. Opak je však pravdou. Náš priemerný ročný rozpočet je asi 450.000 eur, do ktorého sa musíme vtesnať a réžia obce je strašne vysoká. Najviac zaťažujúcou položkou je odpad," zdôraznil Daňo a pripomenul ďalšie náklady, ako údržba komunikácií v lete či v zime a osvetlenie.



"Turisti nechajú finančné prostriedky na vlekoch a hoteloch, nám ostáva odpad. Ročne ho vyvezieme okolo 500 ton a gro vytvoria návštevníci Donovál. Posledné leto bolo tak silné ako zima, parkoviská pri dobrom počasí sú každý víkend plné," poznamenal starosta.



Podľa neho na Slovensku absentuje zákon o cestovnom ruchu, ktorý je v zahraničí bežný. Riešil by obce s nízkym počtom trvalých obyvateľov, ale masívnym počtom návštevníkov. Politici ho vraj sľubujú už roky.