Starosta Jalovca nekandiduje, iný záujemca o funkciu v obci nie je

Jalovec má okolo 300 obyvateľov. Napriek tomu, že o funkciu starostu tam neprejavil záujem nikto, o poslanecké mandáty je uchádzačov dosť.

Jalovec 7. novembra (TASR) – Obec Jalovec, ktorá počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie v okrese Liptovský Mikuláš, nemá v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ani jedného záujemcu o kreslo starostu. Terajší starosta Koloman Žalúdek sa po štvorročnom funkčnom období rozhodol opätovne nekandidovať. Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia označil prácu na polovičný úväzok aj napriek tomu, že má rovnaké povinnosti ako ktorýkoľvek starosta inej obce pracujúci na plný úväzok.



„Starosta nemôže byť polovičný. Nepodpisujem sa predsa polovičným menom a nemám polovičnú zodpovednosť. Som plne zodpovedný. Mám polovičný úväzok, no čas starostu je podľa mňa plnohodnotný. Všetci starostovia na Slovensku majú predsa rovnaké povinnosti a musia sa riadiť rovnakými zákonmi. Navyše, obsah toho, čo je kompetencia starostu a čo všetko musí obsiahnuť, nie je dostatočne jasná ani bežnej verejnosti,“ uviedol Žalúdek pre TASR.



Upozornil, že prenesený výkon štátnej správy zahŕňa všetko, čo sa predtým riešilo v meste či na príslušnom okresnom úrade, napríklad cesty, životné prostredie, poriadkové či sociálne záležitosti. Teraz to funguje prenesením kompetencií na obce. „Je to veľmi dobré, ale chýba tam podpora, aby ten, kto to spravuje, mal dostatok kompetentných informácií. Potrebuje ich, aby dokázal veci robiť spôsobom, ktorý je predpísaný v jednotlivých zákonoch,“ povedal.



Vyriešiť sa to podľa neho dá za pomoci odborníkov, tých však treba aj zaplatiť. „A na to nie sú peniaze v obecnej kase,“ dodal. Okrem toho prislúchajú starostovi aj správa obce či prenesené kompetencie obecného úradu od štátu. Samotný rozvoj obce v prospech tamojších obyvateľov, ktorý by podľa Žalúdeka mal byť najdôležitejšou súčasťou jeho práce, tak prichádza na rad ako úplne posledný. „Takže v konečnom dôsledku je starosta zodpovedný za toľko vecí, že sa to v rámci polovičného úväzku nedá stíhať,“ zdôraznil.



Jalovec má okolo 300 obyvateľov. Napriek tomu, že o funkciu starostu tam neprejavil záujem nikto, o poslanecké mandáty je uchádzačov dosť. Najpravdepodobnejším dôvodom, prečo sa v obci nenašiel ďalší kandidát na funkciu, je podľa terajšieho starostu ten, že väčšina ľudí sa spoľahla na jeho opätovnú kandidatúru. Správa obce bude podľa jeho slov do doplňujúcich volieb fungovať rovnako ako doteraz.