Starosta Ivanky pri Dunaji M. Šaulič sa vzdal funkcie

Vo videu z úvodnej časti zastupiteľstva, ktorý zverejnila obec, Šaulič poslancom hovorí, že ho mrzia vyhlásenia niektorých o tom, že je prodeveloperský či skorumpovaný starosta.

Ivanka pri Dunaji 28. júna (TASR) - Starosta obce Ivanka pri Dunaji (okres Senec) Martin Šaulič sa vzdal svojho mandátu s ukončením funkcie k 30. júnu. Obecným poslancom to oznámil vo štvrtok (27. 6.) pred začatím zastupiteľstva. Obec o tom informuje na svojom webe.



Vo videu z úvodnej časti zastupiteľstva, ktorý zverejnila obec, Šaulič poslancom hovorí, že ho mrzia vyhlásenia niektorých o tom, že je prodeveloperský či skorumpovaný starosta. "To ma dosť uráža. Bol som k vám otvorený a komunikoval som s vami všetky veci. Hovorili sme si, že budeme spolupracovať a tvoriť. Odkedy prebehli voľby, stále len napádame, hrabeme sa v nejakých starých veciach, žiadnu ochotu spolupráce od niektorých nevidím," povedal.



Skonštatoval, že neprišiel do funkcie bojovať. Jeho rozhodnutie vzdať sa mandátu starostu je, ako tvrdí, nemenné. Od pondelka 1. júla má viesť obec zástupca starostu Vladimír Letenay. Vyhlásené budú nové voľby starostu Ivanky pri Dunaji.