Starosta Ružinova M. Chren podpísal územné rozhodnutie pre Nové Apollo

Bratislava 27. júna (TASR) – Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren podpísal vo štvrtok územné rozhodnutie pre Nové Apollo. Starosta o tom informuje na sociálnej sieti. Nový objekt má nahradiť biznis centrum Apollo 1 na Prievozkej ulici, ktoré je pre problémy so statikou niekoľko rokov zatvorené.



"Predchádzalo mu (podpísaniu, pozn. TASR) niekoľko stretnutí s investorom a dlhé rokovania. Nad rámec zákona aj prezentácia pre poslancov Ružinova, kde vzniesli svoje pripomienky. HB Reavis pri tejto budove splnil všetky zákonné podmienky," píše Chren. Poznamenal zároveň, že sa s investorom podarilo vyrokovať viaceré podmienky.



Pôvodné Apollo, ktoré má právoplatné búracie povolenie, sa bude rozoberať šetrne, postupne a bez použitia výbušnín. To už developer pred časom deklaroval, keďže takýto postup je šetrný k životnému prostrediu a spôsobuje menej hluku a prachu počas asanačných prác. "Samozrejmosťou je recyklácia. Recyklovať sa bude napríklad sklo, kovy, sadrokartóny alebo betón. Pozeráme sa aj na možné opätovné využitie prvkov, napríklad betón sa dá rozdrviť a použiť na stavbu chodníkov," uviedla pred časom hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová.



V podzemí vytvorí investor o viac ako 300 parkovacích miest viac, zároveň po dokončení stavby odovzdá bezplatne mestu alebo mestskej časti 300 existujúcich miest na parkovanie na ulici Mlynské nivy. Zaplatí tiež rekonštrukciu detského ihriska na Budovateľskej ulici, kde bude vybudovaná aj časť so špeciálnymi prvkami pre hendikepované deti. Vypracuje projekt novej cyklotrasy a s ďalšími developermi z okolia bude koordinovať úpravu križovatiek v danej oblasti.



V roku 2015 zistili v biznis centre Apollo 1 problémy so statikou objektu, ktoré boli také závažné, že budovu bolo potrebné uzatvoriť a prestať užívať. Medializované informácie v tom čase hovorili o preťažení budovy na viacerých miestach o 50 percent, na jednom mieste až o 250 percent. Vlastník centra pôvodne uvažoval, že po realizácii potrebných stavebno-technických opatrení obnoví jeho prevádzku začiatkom roka 2016.



Následné statické posudky však preukázali závažné poškodenie statiky objektu a odporučili objekt asanovať. Stavebný úrad v Ružinove prijal žiadosť o asanáciu v polovici septembra 2018. Tá bola v septembri a októbri doplnená a po doručení všetkých podkladov oznámil stavebný úrad v polovici októbra 2018 začatie konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad v Ružinove vydal koncom januára 2019 búracie povolenie, ktoré je už právoplatné.



Po zbúraní má na predmetnom pozemku následne vyrásť Nové Apollo. Podľa developera sa má stať vstupnou bránou do štvrte Nové Nivy.