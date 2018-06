Starosta Starého Mesta bude žiadať o posilnenie policajných hliadok

Staromestský starosta bude v pondelok hovoriť s okresným riaditeľom polície a dôrazne ho požiada o posilnenie hliadok v centre Bratislavy.

Bratislava 3. júna (TASR)- Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík odsúdili minulotýždňové napadnutie Filipínca na Obchodnej ulici, ktorý na následky zranení vo štvrtok (31.5.) zomrel. Staromestský starosta bude v pondelok (4.6.) hovoriť s okresným riaditeľom polície a dôrazne ho požiada o posilnenie hliadok v centre Bratislavy. Taktiež bude žiadať, aby sa prestali policajti vyvážať v autách. Napísal to na sociálnej sieti.



"Som pobúrený a nahnevaný zo smrti mladého muža, ktorý prišiel o život, pretože bránil ženu. Štát, ktorý má chrániť ľudí, opäť zlyhal. Výhovorky, že štátna a mestská polícia nemajú ľudí a dostatočné právomoci, už viac neberiem," uviedol Števčík. Ako tvrdí, ak treba zmeniť legislatívu, nech ju parlament zmení, ak treba zvýšiť platy štátnym a mestským policajtom, nech ich štát a primátor zvýšia. "Ich úlohou je zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť ľudí v uliciach. Ak to nevedia, nemajú tam čo robiť," skonštatoval. Staromestský starosta tvrdí, že už, žiaľ, nemôžeme bezpečne chodiť po uliciach. Tento prípad podľa jeho slov nebol ojedinelým incidentom. "Toto je dôsledok dlhodobého neriešenie problému verejného poriadku v hlavnom meste," podotkol.







Primátor Bratislavy vyjadril prostredníctvom sociálnej siete sústrasť rodine a blízkym zosnulého Filipínca. Bratislava musí byť podľa Nesrovnala mestom, v ktorom sa bezpečne cíti každý jeho obyvateľ a návštevník. "Niečo také strašné ako vražda Henryho z Filipín v našom meste nikdy nesmie mať priestor," uviedol primátor. Tolerancia a pokojné spolužitie je podľa neho to, čo dali Bratislave do vienka predkovia. "Preto verím, že masovo odsúdime tento odporný a nízky čin," poznamenal. V súvislosti s týmto prípadom organizujú obyvatelia v stredu (6.6.) na bratislavskom Námestí SNP zhromaždenie s názvom Spravodlivosť pre Henryho. Naplánované je na 18.00 h.



Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda, mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave cudzinca z Filipín, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Polícii sa podarilo krátko po incidente zadržať a obviniť útočníka Juraja H. Prokurátor okresnej prokuratúry však nevidel v tomto prípade dôvod na väzbu a muža prepustil na slobodu. Polícia v sobotu (2.6.) informovala, že Juraj H. je opäť zadržaný. Obvinený je zároveň zo zabitia. Aj po druhom zadržaní je však podľa polície teraz na rade prokuratúra, ktorá rozhodne o tom, či mladý muž zostane vo väzbe alebo nie.