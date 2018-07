Starostkou Starého Mesta chce byť aj poslankyňa kraja Z. Aufrichtová

Kandidovať chce kvôli vnímaniu zmeny klímy v spoločnosti, požiadavky zásadnej zmeny prístupu nakladania s verejnými prostriedkami, využívania verejného priestoru, napĺňania verejného záujmu.

Bratislava 20. júla (TASR) – Záujem o starostovské kreslo v bratislavskom Starom Meste má aj urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu, kritička nedostatkov a netransparentného procesu, napríklad v súvislosti s prípravou parkovacej politiky zo strany mesta, a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Tá je pre tohtoročné jesenné komunálne voľby spoločnou kandidátkou strán SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina a NOVA.



Medzi dôvody svojho rozhodnutia kandidovať uvádza vnímanie zmeny klímy v spoločnosti, požiadavky zásadnej zmeny prístupu nakladania s verejnými prostriedkami, využívania verejného priestoru, napĺňania verejného záujmu. "Slovenská verejnosť žiada transparentnosť a čestnosť. Nespokojnosť s trvalo neriešenými problémami a káuz neustále rastie. Som presvedčená, že moje doterajšie pôsobenie a skúsenosti môžu byť pre Staromešťanov zárukou, že sa podobné praktiky na mojom úrade tolerovať nebudú," uviedla v piatok na tlačovej besede Aufrichtová. Svoju "bonusovú", resp. pridanú hodnotu oproti iným kandidátom tak vidí vo svojej odbornosti a systematickosti.



V rámci svojho volebného programu ponúka tri strategické úrovne priorít, a to bezpečnosť mesta a schopnosť odolávať negatívnym vplyvom, verejný priestor a verejný záujem. Prvá prioritná oblasť má byť balíkom opatrení vedúcich k zvýšeniu bezpečnosti. Či už ide o bezpečnosť seniorov a detí, bezpečnosť na cestách, ale aj opatrenia súvisiace s mestským mobiliárom.



V druhej priorite sa chce zamerať na verejný priestor a život v ňom. Týka sa to námestí a ulíc, ale taktiež parkovacej politiky a verejnej zelene. "Je to život, ktorý sa odohráva mimo súkromného vlastníctva bytov," priblížila pre TASR Aufrichtová. Treťou prioritou je verejný záujem, pod ktorým kandidátka vníma transparentnosť a správne nakladanie s verejnými zdrojmi.



Podporujúce strany sa zhodujú, že Zuzana Aufrichtová je odvážny, charakterný, otvorený, zodpovedný, slušný, vyzretý, spravodlivý človek s odbornými a profesionálnymi skúsenosťami, ktorý rozumie problematike komunálnej politiky. Venuje sa témam, aj keď ju to môže stáť veľa. "Zuzana Aufrichtová napĺňa ducha človeka, ktorý stojí v bronze neďaleko balkóna pracovne starostu Starého Mesta, ktorý v čase, keď sa ešte nepoužívalo slovo transparentnosť, pochopil, čo je v človeku hriešne a formuloval zásadnú vetu – Nebát se a nekrást. Musím povedať, že toto je jedným z nosných kritérií, ktoré nepochybne potrebuje i staromestská samospráva. Som hlboko presvedčený, že Zuzana Aufrichtová ducha tohto posolstva plne napĺňa," doplnil Peter Osuský (SaS).



Do boja o funkciu starostu Starého Mesta ako prvá vstúpila začiatkom júna dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert. Súčasný starosta Radoslav Števčík sa zatiaľ k opätovnej kandidatúre oficiálne nevyjadril. Tlačové oddelenie miestneho úradu pre TASR nedávno uviedlo, že sa starosta momentálne sústreďuje na plnenie svojho programu, s ktorým uspel pred voličmi pred štyrmi rokmi.