Starostom bratislavského Starého Mesta chce byť aj Štefan Wimmer

Bratislava 28. septembra (TASR) – Starostom bratislavského Starého Mesta chce byť aj režisér, hudobník a producent Štefan Wimmer, ktorý kandiduje ako nezávislý. Je jedným z deviatich oficiálnych kandidátov, ktorých pre tohtoročné komunálne voľby zaregistrovala miestna volebná komisia ako uchádzačov o post šéfa samosprávy. V boji o starostovské kreslo sa stretne s ďalšími troma nezávislými kandidátmi a piatimi politickými nominantmi. Celkovo tak bolo zaregistrovaných deväť kandidátov.



Ako nezávislý sa o tento mandát uchádza súčasný starosta Radoslav Števčík, trojnásobný poslanec Martin Borguľa a miestna poslankyňa Barbora Oráčová.



S podporou sedemkoalície SaS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina, NOVA a KDH ide do boja urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Kandiduje aj dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý podporujú hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia. Národná koalícia nominovala podnikateľa Vladimíra Hudeca, strana Starostovia a nezávislí kandidáti posiela niekdajšieho poslanca a prednostu miestneho úradu Svena Šovčíka. Za Stranu moderného Slovenska (SMS) kandiduje IT konzultant Michal Šulek.



Do miestneho zastupiteľstva kandiduje oficiálne 92 kandidátov, ktorí zabojujú o miesta v 25-člennom poslaneckom zbore. Počet politických nominantov a nezávislých kandidátov je vo výraznom nepomere. Z celkového počtu zaregistrovaných 92 kandidátov je 83 nominantov politickej strany, resp. koalície. Najviac z nich – 25, teda celú kandidátku, má koalícia SaS, OKS, OĽaNO, Sme rodina, NOVA, KDH a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. Ďalších 17 kandidátov má strana Smer-SD. Trinásť kandidátov je členom tímu okolo kandidáta na primátora Matúša Valla, ktorý podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia. Za šiestimi kandidátmi stojí dvojkoalícia Demokrati Slovenska a Strana zelených Slovenska. Po piatich kandidátov má Národná koalícia a Strana moderného Slovenska (SMS). Po dvoch kandidátoch nominovali strany Nezávislé fórum, Starostovia a nezávislí kandidáti, ĽSNS a Demokratická strana. Po jednom kandidátovi majú strany Most-Híd, Slovenská národná jednota – strana vlastencov, KSS a SDKÚ-DS. Zvyšných deväť kandidátov sa o priazeň voličov uchádza ako nezávislých.



Výrazný nepomer je v počte mužských a ženských kandidátov. Kým o mandát na miestneho poslanca sa uchádza 70 mužov, žien je 22, čo je takmer štvrtina. Najstaršou kandidátkou je 82-ročná poslankyňa Marta Černá, najmladším kandidátom je 24-ročný manažér Róbert Slezák.



Zo súčasného poslaneckého zboru znovu kandiduje 21 poslancov, vrátane podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej či poslancov NR SR Ondreja Dostála a Petra Osuského. Ďalšia z poslankýň NR SR a zároveň predsedníčka OĽaNO Veronika Remišová už znova nekandiduje. Spomedzi nových tvárí sa o post miestneho poslanca uchádza aj advokát Marek Para, známy napríklad z kauzy zmeniek televízie Markíza, primár I. neurologickej kliniky LF UK a UNB Juraj Štofko, výtvarník Ján Kopas, diplomat Milan Lopašovský, manažér v oblasti slovensko-čínskych obchodných vzťahov Tomáš Murgaš, pedagóg z Katedry tanečnej tvorby VŠMU Emil Bartko, vysokoškolský pedagóg STU Ladislav Štibrányi, podnikateľ Selim Hikmet či Fedor Šrobár.



V Starom Meste budú voliť 25 poslancov v ôsmich volebných obvodoch. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Kampaň už beží a skončí sa 48 hodín pred dňom hlasovania.