M. Vallo: Kolóny v Bratislave neboli väčšie ako obvykle

Počas pondelkového rána bolo na cestách menej áut, ako sa predpokladalo.

Bratislava 18. februára (TASR) – Prvé ráno rozsiahlych dopravných obmedzení v Bratislave sa podarilo zvládnuť. Tvrdí to primátor hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý sa opiera o informácie z dopravných servisov, polície, z kamier a aj priamo zo situácie v teréne.







Ranné kolóny v Bratislave podľa primátora neboli väčšie ako obvykle, MHD stíhala väčší nápor cestujúcich a jazdila bez väčšieho zdržania. "Nemôžeme povedať, že to najhoršie je za nami, ale môžeme povedať, že Bratislavčanky a Bratislavčania sa na prvé ráno pripravili a sami výrazne pomohli tomu, že sa v našom meste dalo jazdiť, presúvať aj dýchať," uviedol na sociálnej sieti Vallo.







V pondelok ráno si primátor cielene vyskúšal všetky tri druhy dopravy – auto, MHD aj presun pešo. "Žiadna cesta mi netrvala dlhšie ako obvykle," povedal Vallo.



V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch.



Starostovia mestských častí očakávali na cestách väčšie problémy



Situácia na bratislavských cestách bola v pondelok ráno oproti očakávaniam oveľa pokojnejšia, na objektívnejšie hodnotenie dopravnej situácie je však ešte priskoro. Zhodli sa na tom starostovia mestských častí Bratislavy - Ružinova (Martin Chren), Vrakune (Martin Kuruc) a Podunajských Biskupíc (Zoltán Pék).







V spomínaných mestských častiach na juhovýchode hlavného mesta rátali s najväčšími problémami v súvislosti so začiatkom rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz a celkovej uzávery ulice Mlynské Nivy. Počas pondelkového rána bolo však na cestách menej áut, ako sa predpokladalo.



"Je zrejmé, že zabrala masívna informačná kampaň a veľa ľudí zvolilo na cestovanie do Bratislavy či centra mesta verejnú dopravu. Pri bežnom počte áut, ktoré jazdí v rannej špičke, by bola situácia komplikovanejšia," sumarizoval svoje poznatky z pondelkového rána v uliciach Ružinova Martin Chren. Upozorňuje, že problémy stále môžu prísť, a to ešte počas dňa. „Uvidíme, ako to bude v popoludňajšej dopravnej špičke, keď budú ľudia smerovať preč z Bratislavy. Napríklad na Gagarinovej v smere von z mesta ostali dva jazdné pruhy, z toho jeden je len pre verejnú dopravu a nákladné autá," pripomenul.



Aj starosta Vrakune Martin Kuruc si myslí, že relevantnejšie hodnotenie vplyvu dopravných obmedzení bude možné urobiť až v ďalších hodinách, dňoch a možno aj týždňoch. "Myslím si, že aj pondelkovú situáciu ovplyvnilo to, že sa začali jarné prázdniny, a tak veľa ľudí dochádzajúcich za prácou je preč. Budeme teda múdrejší až po tom, čo sa skončí trojtýždňové obdobie jarných prázdnin," upozornil. Nevylúčil, že za pondelkovým až nezvyčajne pokojným ránom na cestách mohol byť aj strach. "Je možné, že ľudia sa aj zľakli a veľa z nich naozaj uprednostnilo MHD pred jazdou autom," povedal.



Starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék odhadol, že počet vozidiel tranzitujúcich cez mestskú časť bol v pondelok ráno približne o polovicu menší. "Bývam pri ceste, cez ktorú je v bežné rána veľmi komplikované prejsť, dnes to však bolo bez problémov,“ priznal. V ďalších dňoch očakáva, že áut pribudne, vzhľadom na upozornenia i informačnú kampaň však nečaká, že dôjde k extrémnej situácii.



J. Uhler: Ranná špička v Bratislave bola zvládnutá, otázne je, čo bude popoludní

Pondelňajšia ranná dopravná špička v Bratislave bola aj napriek rozsiahlym obmedzeniam zvládnutá, otázne však je, čo nastane na cestách popoludní. Pre TASR to uviedol šéf mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler. Upozorňuje pri tom na výjazd z centra mesta na Gagarinovej ulici, ktorý je pre osobné automobily zúžený na jeden pruh. Práve tu podľa neho môže pre dopravu vzniknúť veľký problém.



Aj dobrá informovanosť verejnosti prispela podľa Uhlera k tomu, že bola doprava v Bratislave v pondelok ráno relatívne pokojná. "Mnohí ľudia si pravdepodobne vybrali na cestu do práce buď inú trasu, alebo iný spôsob dopravy, ako je osobný automobil," povedal pre TASR. Vodičom v hlavnom meste odporúča, aby pozorne sledovali dopravné značenie, lebo nejde o štandardnú situáciu. "Je potrebné v zúžených úsekoch jazdiť opatrne, lebo jazdné pruhy sú užšie ako tie, na ktoré boli vodiči doteraz zvyknutí. Vodiči i cestujúci by mali byť voči sebe v najbližších mesiacoch ohľaduplní," skonštatoval.



Najkritickejším úsekom počas dopravných obmedzení bude podľa Uhlera výjazd z centra mesta na Gagarinovej ulici, pretože je pre osobné automobily zúžený na jeden pruh. "Takisto Landererova ulica, pretože tým, že sú uzatvorené pre osobnú dopravu Mlynské nivy aj Páričkova, zažije Landererova najväčší nápor," podotkol šéf dopravnej komisie. Ako tvrdí, dopravné nehody v Bratislave aj za bežnej premávky spôsobujú problémy, o to viac podľa neho treba dávať pozor pri súčasných obmedzeniach a byť ohľaduplný, aby sa dopravná nehoda nestala. "Lebo môže spôsobiť na niektorých úsekoch až kolaps," poznamenal.



