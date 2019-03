Osadenie, inštaláciu a práce súvisiace so zabezpečením funkčnosti zrealizujú pracovníci Strediska mestských služieb.

Nitra 4. marca (TASR) – V Mestskom parku na Sihoti v Nitre bude nová fontána. Nahradí starú fontánu pri rybárskom domčeku v jazere Hangócka, ktorá bola dlhodobo nefunkčná. Podľa Andreja Jančoviča z Mestského úradu v Nitre bude mať nová fontána antikorové spracovanie, k lepšiemu výkonu zariadenia pomôžu aj štyri plaváky. Osadenie, inštaláciu a práce súvisiace so zabezpečením funkčnosti zrealizujú pracovníci Strediska mestských služieb. Cena za materiál dosiahne takmer 6500 eur. Investícia by mala byť ukončená do konca apríla.



Dôvodom výmeny starej fontány je podľa vedúceho Strediska mestských služieb Ľubomíra Muziku fakt, že stará fontána sa často kazila. „Rozhodli sme sa, že ju nebudeme rekonštruovať, ale nahradíme staré zariadenie novým. To by malo byť verejnosti k dispozícii počas celej letnej sezóny,“ uviedol Muzika.