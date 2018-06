Štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu, upozorňujú aktivisti

Aktivisti pred niekoľkými dňami navštívili miesta v Bratislave, kde sa ešte minulý rok legálne prevádzkovali herné automaty v krčmách, kaviarňach, reštauráciách či herniach.

Bratislava 6. júna (TASR) – Štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu a v tomto smere zatiaľ volí stratégiu neútočenia. Tvrdia to aktivisti z Iniciatívy Zastavme hazard a poukazujú pritom na 32 podozrivých prevádzok v Bratislave so 41 automatmi, ktoré podľa nich nie sú legálne. Ministerstvo financií preto vyzývajú, aby vrátilo kontrolné kompetencie obciam.



Ostatná novela zákona o hazardných hrách podľa aktivistov posilnila právomoci ministerstva financií a Finančnej správy SR, oslabili sa však kompetencie miest a obcí. Centrálne riadený systém kontroly však podľa nich zlyháva. "Občania sa pýtajú, kedy už zmiznú vo veľkom množstve herne z Bratislavy. Áno, niektoré zmizli, ale stále tu máme veľa herní, ktoré ako keby zabudli, že je tu schválené nariadenie zakazujúce herne. Navštívili sme zopár herní, ktoré aj napriek vypršaniu licencií stále pokračujú vo svojej činnosti," povedal Michal Svetko z Iniciatívy Zastavme hazard.



Občania podľa neho adresujú starostom a poslancom v bratislavských mestských častiach podnety, prečo herne stále fungujú. Zástupcovia samospráv však môžu tieto podnety adresovať len Finančnej správe SR, aby vo veci konala. "Žiaľ, vidíme, že aj po našich opakovaných upozorneniach Finančná správa nekoná a vidíme nečinnosť zo strany štátu. Najlepším riešením by bolo, keby boli dané kompetencie opäť na mestské časti pri kontrole a sankcionovaní týchto nelegálnych herní," podotkol Svetko.



Aktivisti pred niekoľkými dňami navštívili miesta v Bratislave, kde sa ešte minulý rok legálne prevádzkovali herné automaty v krčmách, kaviarňach, reštauráciách či herniach, avšak vplyvom novely ich museli prevádzkovatelia vypnúť. "Od 1. januára 2018 zmizlo v Bratislave 723 z 3072 herných zariadení a počet prevádzok sa znížil z 279 na 99 herní. Ďalšie budú ubúdať. Našli sme však aj 32 podozrivých prevádzok so 41 automatmi, ktoré podľa nás nie sú legálne," uviedol ďalší člen iniciatívy Jozef Melicher. Dve z týchto prevádzok sa podľa neho nachádzajú aj na mape nelegálneho hazardu Asociácie zábavy a hier (AZAH). "Pričom Finančná správa sa začiatkom apríla vyjadrila, že voči týmto prevádzkam zakročí," podotkol Melicher s tým, že po dvoch mesiacoch sú tieto nelegálne prevádzky stále otvorené a samosprávy sú bezmocné. Aktivisti preto žiadajú v tomto smere razantnejšie kroky orgánov dozoru v spolupráci s Policajným zborom.



Podľa hovorkyne AZAH Dominiky Lukáčovej je veľmi úsmevné, že na tento problém upozorňuje práve Iniciatíva Zastavme hazard. Ako tvrdí, vďaka týmto aktivistom totiž nelegálne herne vznikajú. AZAH sa však dištancuje od toho, že by mali ich prevádzkovatelia čokoľvek spoločné s nelegálnymi herňami. "Na ilegálne skupiny sme upozorňovali, že prídu a budú tam, odkiaľ sa legálni podnikatelia musia stiahnuť. To sa teraz deje po celom Slovensku. Každý deň evidujeme nové miesta, kde nahradili klasické prístroje takzvané kvízomaty," povedala Lukáčová.