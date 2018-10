Štátna filharmónia Košice vstupuje do 50. sezóny

Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia ŠfK bude v stredu 24. októbra v Dome umenia v Košiciach. Medzi najväčšie novinky patrí obnova veľkej koncertnej sály Domu umenia.

Košice 16. októbra (TASR) – Štátna filharmónia Košice (ŠfK) otvára jubilejnú 50. sezónu. Ako počas utorkovej tlačovej konferencie povedal riaditeľ ŠfK Július Klein, dramaturgicky bude odvážna a sprevádza ju aj nový dizajn webovej stránky či zmena loga. Medzi najväčšie novinky patrí obnova veľkej koncertnej sály.



Podľa jeho slov sezónu ohraničujú dva ťažiskové koncerty, a to otvárací a záverečný. „Na oboch koncertoch zaznejú významné vokálno-symfonické diela. V októbri to bude Missa Solemnis od Ludwiga van Beethovena a 27. júna 2019 Žalm zeme podkarpatskej od Eugena Suchoňa. Dirigentmi budú Zbyněk Müller a Leoš Svárovský. K tomu pribudnú ešte štyria speváci - sólisti. Medzi týmito medzníkmi sme pripravili veľa zaujímavých a rôznorodých koncertov,“ uviedol s tým, že pôjde aj o diela, ktoré v Dome umenia doposiaľ neboli uvedené, prípadne odzneli veľmi dávno. „Všetko to budú veľké diela hudobnej literatúry,“ dodal.



Ako spresnila námestníčka umeleckej prevádzky ŠfK Lucia Potokárová, v Košiciach sa v nasledujúcich mesiacoch predstavia medzinárodne uznávaní a renomovaní umelci. „Zaznie napríklad 4. symfónia Gustava Mahlera, 4. symfónia Antona Brucknera, 5. symfónia Dmitrija Šostakoviča či napríklad zriedkavo hrané Stabat Mater Francisa Poulenca. Na našom pódiu sa v priebehu koncertnej sezóny predstavia napríklad huslistka Olga Šroubková, huslista Juraj Čižmarovič, klavirista Marián Lapšanský, speváčka Olga Jelínková či jeden z najmladších víťazov Pražskej jari - violončela Tomáš Jamník,“ povedala.



Pri príležitosti 50. výročia svojho založenia ŠfK pripravuje aj publikáciu. Zmenou prešla i webová stránka či logo. „Písmeno 'f' je v tvare noty a mäkčeň nad písmenom 'š' je kópiou zdobenia na kupole Domu umenia,“ vysvetlil Klein.



Medzi najväčšie novinky patrí obnova veľkej koncertnej sály Domu umenia. „V priebehu mesiacov júl až október sme urobili mnoho rôznorodých stavebných prác. Vymenili sme uchytenia sedačiek, ktoré nám zabralo snáď najviac času. Následne sme vymenili starú podlahovú krytinu, zrenovovali pódium, vymaľovali sálu, vyčistili odvetrávacie šachty , ktoré v budúcnosti budú slúžiť na výmenu vzduchu. Momentálne sú vo výrobe nové sedadlá, ktoré budeme inštalovať koncom októbra,“ dodal s tým, že pre návštevníkov je dovtedy zabezpečené náhradné sedenie.



