Štátne divadlo Košice uvedie príbeh košickej rodáčky Sáry Salkaházi

Košice 27. mája (TASR) – Poslednou novou inscenáciou v repertoári Štátneho divadla (ŠD) Košice v aktuálnej sezóne bude pôvodná slovenská hra Kamila Žišku "Sára Salkaházi". Divadelné spracovanie príbehu bohémskej novinárky bytostne spätej s Košicami, z ktorej sa stala rehoľníčka a mučeníčka viery, uvedie činohra v slovenskej premiére 8. júna na Malej scéne. Záštitu nad premiérou prevzal košický arcibiskup - metropolita Bernard Bober. Informoval o tom hovorca ŠD Svjatoslav Dohovič.



Príbeh Sáry Salkaházi je silným svedectvom doby, miesta i času. "Žena s rukami vo vreckách, ako sa aj sama nazývala, sa do dejín mesta vpísala nezmazateľným znakom. Bola intelektuálkou z dobrej a zabezpečenej rodiny. Žila bohémskym životom novinárky, ale prešla veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery," uviedla dramaturgička Miriam Kičiňová. Silné sociálne cítenie, láskavosť i zvedavosť Sáry sa podľa nej prejavovali v každom jej konaní, práci, záujmoch i písaní. Články, ktoré písala pod menom Sifax, ľudia oduševnene čítali a diskutovali o nich. "Mohla si vybrať ľahšiu cestu dcéry hoteliera, ale nespokojnosť ju nútila hľadať si iné miesto a inú, azda i náročnejšiu cestu. Pracovala ako učiteľka, kníhviazačka, robotníčka, dokonca i v klobučníctve, ale až v 29 rokoch našla svoje pravé povolanie. Bolo to v Spoločnosti sociálnych sestier," konštatovala Kičiňová.



Počas druhej svetovej vojny Sára Salkaházi pôsobila v domovskom kláštore v Budapešti, kde spolu s ostatnými sestrami skrývala prenasledovaných Židov. Príslušníci pronacistickej maďarskej strany šípových krížov ju za to 27. decembra 1944 zastrelili. V roku 2006 ju katolícka cirkev vyhlásila za blahoslavenú.



Uvedením hry sa do repertoáru divadla opäť vracia dielo s religióznou tematikou. "Hra Kamila Žišku je nielen duchovnou reflexiou, ale aj pohľadom na súčasné svedectvo viery, pokory a lásky človeka k človeku v čase vojnového besnenia," dodala dramaturgička.



Pre Kamila Žišku, ktorý je aj režisérom predstavenia a autorom scénickej hudby, ide o druhý autorský projekt v košickom divadle. Pred troma rokmi uviedol na Malej scéne dramatizáciu piatich prozaických textov košického spisovateľa Stanislava Rakúsa s názvom Rozália.



V postave Sáry Salkaházi sa predstaví Tatiana Poláková. V ďalších postavách uvidia diváci Katarínu Horňákovú, Beátu Drotárovú, Líviu Michalčík Dujavovú, Andreja Palka a hosťujúceho Ľuba Záhona.