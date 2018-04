Stavbári: Upravené povolenia na obchvat Bratislavy nie sú právoplatné

Doteraz totiž podľa konzorcia nenadobudli právoplatnosť stavebné povolenia, ktoré odzrkadľujú upravený projekt a technické riešenia, ktoré predložilo víťazné konzorcium v rámci tendra.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Výstavba bratislavského obchvatu sa nemôže zatiaľ naplno rozbehnúť, pretože upravené stavebné povolenia k projektu ešte nie sú právoplatné. Uviedlo to v utorkovom stanovisku konzorcium firiem, ktoré má obchvat budovať.



"Doposiaľ vydané stavebné povolenia, ktoré boli vo všeobecnosti prezentované verejnosti, boli povoleniami vydanými podľa dokumentu, ktorý sa zakladá na technických riešeniach z predchádzajúcich štádií projektovej dokumentácie, ktorú poskytol verejný obstarávateľ len v rámci verejnej súťaže, a nie na projekčnom riešení poskytnutom víťazným konzorciom," zdôraznilo konzorcium.



Technické riešenia, s ktorými stavbári tender vyhrali, boli podľa konzorcia optimalizované a upravené tak, aby sa "podarilo dosiahnuť ideálny pomer medzi kvalitou a nákladmi potrebnými na výstavbu obchvatu".



"Avšak tieto technické riešenia si vyžadovali opätovné požiadanie o schválenie príslušnej dokumentácie, a vydanie nových právoplatných stavebných povolení, ktorých schválenie a nadobudnutie právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou ďalších krokov smerom k reálnej výstavbe," dodalo konzorcium.



Tento proces však bolo možné podľa stavbárov začať až po získaní prvotných stavebných povolení zo strany verejného obstarávateľa. "Koncesionár už predložil žiadosti o zmeny stavebných povolení a verí a očakáva, že tieto konania budú úspešne ukončené v marci/apríli 2018," uviedlo združenie firiem.



Ministerstvo dopravy v minulosti uviedlo, že všetky stavebné povolenia k obchvatu Bratislavy nadobudli právoplatnosť na jeseň minulého roka a nič nebráni tomu, aby sa mohla výstavba obchvatu naplno odštartovať. Rezort odhadoval začiatok prác v plnom rozsahu na jar tohto roku.



Projekt buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju teda postaví a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka štátu by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur. Tento projekt obchvatu Bratislavy má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.