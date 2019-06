V Látkach chcú postaviť nové lyžiarske centrum

Látky a okolie sú v južnej časti Banskobystrického kraja počas zimy azda najnavštevovanejšou lokalitou milovníkov zimných športov.

Látky 26. júna (TASR) - V Látkach, najvyššie položenej obci okresu Detva, chcú postaviť nové lyžiarske stredisko. Projekt výstavby Skiareálu Látky - Býkovo chce v spolupráci s obcou zrealizovať miestna spoločnosť Jase na blízkom kopci Býkovo s nadmorskou výškou 1110 metrov.



"Podľa štúdie, ktorú si dala spoločnosť už vypracovať, by vzniklo v miestnej časti Paseky parkovisko a neskôr aj ubytovacie kapacity a, samozrejme, lyžiarsky vlek s dvoma trasami s dĺžkou 1,2 a 1,4 kilometra," povedal TASR starosta Látok Mário Kubiš. "Pozemky, na ktorých by malo stredisko vyrásť, sú na 98 percent vo vlastníctve alebo správe spoločnosti Jase," dodal starosta.



Všetko sa však má odvíjať od financií. "Buď sa na realizáciu projektu nájde investor, alebo sa budú hľadať vhodné výzvy na čerpanie peňazí z eurofondov. Od výšky získaných prostriedkov sa bude potom odvíjať aj rozsah stavby," pripomenul Kubiš.



Látky a okolie sú v južnej časti Banskobystrického kraja počas zimy azda najnavštevovanejšou lokalitou milovníkov zimných športov. Lyžiari zo Slovenska, ale aj z Maďarska chodia už desaťročia najmä do centra Látky - Prašivá s hotelom a ďalšími ubytovacími kapacitami a využívajú aj malý vlek tamojšieho poľnohospodárskeho družstva, ktorý je v blízkosti štátnej cesty v smere na Kokavu nad Rimavicou. Stále obľúbenejšie sú však aj tamojšie bežecké trate, ktoré spravuje lyžiarsky klub Jase Látky, vychovávajúci aj slovenských reprezentantov v bežeckom lyžovaní.