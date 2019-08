Stavebný úrad Ružinov začal stavebné konanie pre projekt Eurovea II

Nadriadený orgán, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava, totiž zároveň potvrdil, že ružinovský stavebný úrad bude miestne príslušným stavebným úradom.

Bratislava 16. augusta (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove začal stavebné konanie pre projekt Eurovea II, komplex šiestich stavieb, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave. Žiadosť o stavebné povolenie môžu verejnosť a účastníci konania v najbližších týždňoch pripomienkovať.



"Územné rozhodnutie vydal stavebný úrad v Starom Meste koncom minulého roka, odvolací orgán po asi pol roku prehodnocovania potvrdil, že je právoplatné. Zároveň v takom paralelnom konaní súd predbežne zamietol žalobu niektorých účastníkov konania, ktorí napádali jednoduché veci týkajúce sa EIA," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Nadriadený orgán, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava, totiž zároveň potvrdil, že ružinovský stavebný úrad bude miestne príslušným stavebným úradom. Ten preto ako nasledujúci krok v celom procese oznámil zo zákona vo štvrtok (15. 8.) začiatok stavebného konania. "V stavebnom konaní sa už však riešia skôr technické záležitosti. Nie je v ňom možné napádať veci, ktoré boli súčasťou územného rozhodnutia, ako napríklad objem, výšku budov a podobne," poznamenal šéf ružinovskej samosprávy.



Kľúčovou otázkou bude podľa neho pri tejto stavbe najmä doprava. Týka sa to celej oblasti Mlynských nív, kde je povolená, schválená a kde sa realizuje výstavba obrovského rozsahu. "Na to sa budeme v Ružinove zameriavať najviac, keďže ovplyvňuje nielen túto lokalitu, ale aj zvyšok mesta," doplnil Chren.



Riešenie dopravy, najmä vybudovanie električkových tratí v zónach Chalupkova a Pribinova, je vysokou prioritou aj pre hlavné mesto. Je preto potrebné pripraviť funkčné dopravné riešenie celého "prudko sa rozvíjajúceho územia", kde električka bude nosným prvkom.



"Mesto v súčasnosti posudzuje dva varianty trasy električky v zóne Chalupkova, a to popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) po Pribinovej ulici alebo poza budovu SND po Landererovej ulici," informoval o tom v júli hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pokračujúca časť trasy vychádza optimálne po Košickej a Miletičovej s logickým napojením na ružinovskú električkovú radiálu a tiež električkový uzol Trnavské mýto. Zámerom mesta je rozčleniť električkové trasy cez centrum mesta vybudovaním okruhu prepájajúceho radiály medzi Šafárikovým námestím i Trnavským mýtom a zároveň preveriť trasu novej električkovej radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune.



Projekt nového centrálneho električkového okruhu Bratislavy zhruba za 30 miliónov eur, ktorý by viedol po trase Šafárikovo námestie, Pribinova, Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto, iniciuje už niekoľko mesiacov developer J&T Real Estate.