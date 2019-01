Stavebný úrad v Štúrove vydal povolenie na osadenie pamätníka Ľ. Štúra

Poslanci zároveň vyzvali Maticu slovenskú, aby zvážila a prehodnotila svoj zámer umiestniť sochu Ľ. Štúra na dunajskej promenáde.

Štúrovo 16. januára (TASR) - Stavebný úrad v Štúrove vydal 4. januára tohto roka stavebné povolenie na osadenie pamätníka Ľudovíta Štúra na nábreží Dunaja v Štúrove. Mestské zastupiteľstvo však s umiestnením pamätníka na dunajskom nábreží nesúhlasí. V novembri minulého roka prijalo uznesením stanovisko k iniciatíve Matice slovenskej (MS) v Štúrove. "Vychádzajúc z názoru väčšiny obyvateľov nášho mesta, Mestské zastupiteľstvo v Štúrove nesúhlasí s touto iniciatívou a protestuje proti zámeru Miestneho odboru (MO) MS v Štúrove umiestiť sochu Ľ. Štúra na nábreží Dunaja. Mestské zastupiteľstvo, ako aj obyvatelia Štúrova si vysoko vážia velikánov slovenského národa a oceňujú ich významné historické pôsobenie, vrátane Ľ. Štúra. Zároveň sme toho názoru, že umiestnenie sochy Ľ. Štúra na nábreží Dunaja je nevhodným a necitlivým zásahom do pokojného a mierového spolunažívania Maďarov a Slovákov na území nášho mesta," uvádza sa v uznesení.



Poslanci zároveň vyzvali Maticu slovenskú, aby zvážila a prehodnotila svoj zámer umiestniť sochu Ľ. Štúra na dunajskej promenáde. "Keď pamätník niekde umiestnime, chceme, aby normálne slúžil, nebol miestom nejakých stretov, hanobení. Neviem dopredu povedať, ktorá forma bude najlepšia, no v prvom rade si treba k riešeniu problému spoločne sadnúť a dohodnúť sa," vyjadril sa primátor Štúrova Eugen Szabó.



Podľa riaditeľa Slovenského historického ústavu MS Ivana Mrvu Ľudovít Štúr nepredstavuje pre Maďarov nepriateľský prvok, ktorý by mohol narušiť mier v meste. "Aj v súčasnosti je potrebné, aby maďarská menšina vedela, že Ľudovít Štúr spolupracoval rovnako s maďarskými činiteľmi, bol poslancom uhorského snemu a hlasoval za väčšinu marcových zákonov v roku 1848. Verejnosť by mala vnímať pamätník Ľ. Štúra v Štúrove ako symbol zmierenia v meste, kde bok po boku žijú rôzne národnosti," uviedol Mrva.



Pomník Ľ. Štúra sa pokúša MO MS umiestniť na dunajskom nábreží od roku 2015. Busta je už vyše pol roka pripravená na osadenie na pozemku majiteľa Verejné prístavy, a.s., s ktorou má MO MS uzavretú nájomnú zmluvu s podpisom ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka (Most-Híd). Stavebný úrad v roku 2015 deň pred slávnosťou poklepania základného kameňa neuznal predbežný písomný súhlas vlastníka pozemku na osadenie pamätníka, v roku 2016 neuznal stavebné ohlásenie inštalácie pamätníka, požadoval stavebné povolenie s ďalšími vyjadreniami viacerých dotknutých subjektov, v auguste minulého roka opätovne zamietol stavebné ohlásenie pre pamätník a žiadal stavebné povolenie s množstvom vyjadrení a stanovísk dotknutých subjektov.



Matica slovenská považuje nerovnaký princíp orgánov samosprávy za diskrimináciu na základe jazyka, príslušnosti k národnosti, národného pôvodu a podnecovaniu k nenávisti. "Podľa získaného stanoviska stavebného úradu z mája minulého roka majú za uplynulých desať rokov stavebné povolenia len dva pamätníky v parku. Podľa úradného stanoviska nezískal stavebné povolenie do toho dátumu žiaden iný pamätník na území pôsobnosti štúrovského stavebného úradu, hoci v meste a jeho okolí je osadených niekoľko pamätníkov," tvrdia matičiari.



Riaditeľka Strediska národnostných vzťahov MS Margaréta Vyšná upozorňuje, že proti maďarským pamätníkom sa Slováci protestne nezhromažďovali, hoci sú kontroverzné. „Neďaleko centra mesta nedávno pribudol pamätný kameň Jánovi Esterházimu, ktorý sa nachádza na oficiálnych zoznamoch vojnových zločincov, za čo bol aj právoplatne odsúdený. Priamo v centre Štúrova stojí takzvaný sikulský stĺp," tvrdí Vyšná.