Štefánika pripomínajú v B. Bystrici iba busty, kritizuje poslanec

Banská Bystrica 23. júla (TASR) – Poslanec mestského zastupiteľstva Matúš Molitoris je presvedčený, že také krajské mesto, akým je Banská Bystrica, by si malo pamiatku Milana Rastislava Štefánika začať dôstojne pripomínať. Konštatoval to pri príležitosti 138. výročia narodenia tejto významnej osobnosti a pripomenul, že vďaka Štefánikovi, jeho úspechom v armáde a na poli diplomacie, môžeme v tomto roku oslavovať 100 rokov od vzniku prvého zvrchovaného štátu Čechov a Slovákov.



"Je na škodu, že v Banskej Bystrici, kde Štefánikovu tradíciu pripomínali v minulosti aj skokanské mostíky nesúce jeho meno, si najväčšiu osobnosť našich moderných dejín nevieme doceniť dôstojným pamätníkom či pietnym miestom, aké by si jeho životný príbeh a odkaz zaslúžili," reagoval pre TASR Molitoris.



V Banskej Bystrici v súčasnosti nesie meno Štefánika nábrežie pri Hrone, no v minulosti sa mohlo popýšiť i jeho veľkou sochou.



"Sochu Štefánika pôvodne odhalili v roku 1930 v Komárne. Poskladali sa na ňu vojaci pešieho pluku nesúceho Štefánikovo meno, avšak z dôvodu okupácie v roku 1938 ju previezli do Banskej Bystrice a osadili na mohutnom podstavci pod Urpínom. Štefánik zostal na podstavci až do skončenia sa druhej svetovej vojny, keď ho previezli späť do Komárna a na jeho miesto sa neskôr 'postavil' známy partizán. Žiaľ, odvtedy ostali v našom meste len drobné pamätníky v podobe búst v starej Sásovej a Rudlovej," konštatoval mestský poslanec.



Sásovská busta patrí medzi unikátne, pretože ako jedna z mála zobrazuje Štefánika bez pokrývky hlavy, ktorá je taká typická pre jeho súdobé zobrazenia. Rudlovská sa nachádza na Ulici kapitána Jaroša, kde je spojená s pamätníkom padlým Rudlovčanom počas prvej svetovej vojny.



"Nemusíme stavať veľké sochy či rozširovať zástup mlčiacich búst. Možno stačí vytvoriť priestor, kde by sme mohli spoznať osobnosť Milana Rastislava Štefánika a nenúteným spôsobom nájsť inšpiráciu, oddych i silu pre to, aby sme nehľadali nemožnosti, ale spôsoby, ako veci riešiť. Presne v duchu jeho výroku: 'Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností,'" vyzval Molitoris.