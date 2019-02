Štiavničania rozbehli petíciu proti sťahovaniu sídla vodohospodárov

Petičný výbor, ktorému predsedá mestský poslanec Martin Macharik, uvádza viacero dôvodov, pre ktoré by malo sídlo SVP zostať v Banskej Štiavnici.

Banská Štiavnica 21. februára (TASR) - Banskoštiavničania sa rozhodli svoje nesúhlasné stanovisko s plánovaným sťahovaním sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., vyjadriť aj v petícii. Iniciatíva, za ktorou stojí časť mestských poslancov, vznikla len pred niekoľkými hodinami a už ju podporilo viac ako 200 ľudí.



Petičný výbor, ktorému predsedá mestský poslanec Martin Macharik, uvádza viacero dôvodov, pre ktoré by malo sídlo SVP zostať v Banskej Štiavnici. "Existuje zákon o Banskej Štiavnici, ktorý hovorí o tom, že vláda sa zaväzuje podporovať rozvoj regiónu po stránke inštitucionálnej," podotkol Macharik s tým, že sťahovanie SVP je porušením tohto bodu.



Zároveň pripomenul, že SVP je v súčasnosti najvýznamnejším podnikom na území okresu a jedným z najväčších zamestnávateľov, keďže v ňom pracuje 120 ľudí. "Druhým argumentom, ktorým operuje SVP, je dochádzanie zamestnancov. Dnes je takmer polovica zo 120 zamestnancov z Banskej Štiavnice a presunutím do Banskej Bystrice sa nezníži počet dochádzajúcich, práve naopak, zvýši sa. Jedine, že by chceli povedať týmto ľuďom, že už s nimi nepočítajú," podotkol Macharik.



Petičný výbor spochybňuje aj ekonomickú výhodnosť sťahovania. Poukazuje na to, že štát za ostatných 20 rokov investoval nemalé finančné prostriedky do infraštruktúry pre tento podnik vrátane rekonštrukcie jeho sídla, ktorou je lukratívna historická budova v centre mesta. "Obávame sa, že budova sa stane predmetom špekulácií, bude prázdna a začne pustnúť," uvádzajú iniciátori petície. Poukazujú tiež na to, že počet rezidentov mesta neustále klesá a odsťahovanie sídla SVP k tomuto trendu výrazne prispeje.



Podľa Macharika petíciu spustili len pred niekoľkými hodinami, no za tento čas sa k nej pridali mnohí podporovatelia. Petíciu môže verejnosť podporiť online, v najbližších dňoch budú petičné hárky podľa jeho slov distribuované aj v meste.



Podnikové riaditeľstvo SVP plánujú z Banskej Štiavnice presťahovať do Banskej Bystrice na prelome rokov 2019/2020. SVP hovorí v súvislosti so sťahovaním o optimalizačných zmenách, ktoré čakajú celý podnik.



Plánované sťahovanie podnikového riaditeľstva SVP sa nepáči ani primátorke Nadežde Babiakovej. Tá už pred časom informovala, že sa preto obrátila na ministra životného prostredia, ale aj premiéra. Vyžiadala si aj výsledky auditu, na základe ktorého by sa mal podnik sťahovať. So sťahovaním však nesúhlasí, hovorí, že SVP má v Banskej Štiavnici svoje opodstatnenie.



Od svojho vzniku v roku 1997 sídlil Slovenský vodohospodársky podnik v Banskej Štiavnici. V roku 2008 sa však presťahoval do prenajatých priestorov v Žiline. Do Banskej Štiavnice sa vrátil v roku 2010 na základe rozhodnutia vtedajšieho ministra životného prostredia Jozefa Medveďa.