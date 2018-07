Štiavnický oporný múr s keramickými reliéfmi v meste zrekonštruovali

Oporný múr s keramickými reliéfmi od sochára Vladimíra Oravca pred budovou radnice v Banskej Štiavnici v uplynulom období obnovili. Ešte tento rok by k už existujúcim reliéfom mal pribudnúť ďalší. Venovaný by mal byť zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Tento rok si mesto pripomína 25. výročie tejto udalosti. Na snímke oporný múr s reliéfmi pred radnicou v Banskej Štiavnici 15. júla 2018.