Sto rokov od vzniku ČSR pripomína lipa na Námestí slobody v Prievidzi

Ide o aktivitu Nadace Partnerství, ktorá si pri príležitosti 100. výročia dala námahu a zmapovala, kde sú vysadené stromy slobody.

Prievidza 29. októbra (TASR)- Sto rokov od založenia spoločného štátu Slovákov a Čechov pripomína po novom v Prievidzi strom. Lipu vysadili v pondelok na Námestí slobody dobrovoľníci, a to v rámci projektu Stromy slobody.



"Je to aktivita, ktorá k nám prišla z Česka, keďže však oslavujeme 100 rokov Československa a väčšina z nás, alebo moja generácia, viac ako polovicu života prežila v Československu, nechali sme sa inšpirovať," povedal predseda občianskeho združenia Berkat Ivan Sýkora.



Ide podľa neho o aktivitu Nadace Partnerství, ktorá si pri príležitosti 100. výročia dala námahu a zmapovala, kde sú vysadené stromy slobody. "Tie práve pri príležitosti vzniku Československa v roku 1918 vysádzali po celej republike. Na Slovensku menej, v Čechách viac. Bola to v prvých rokoch vlna eufórie a postupne sa stromy slobody sadili aj v rokoch 1945, 1968, 1989. Teraz máme 100 rokov a keď som sa stretol s touto iniciatívou, chytilo ma to za srdce a povedal som si, že vysadíme strom slobody aj v Prievidzi," priblížil.



Sýkoru podľa jeho slov zaujal najmä príbeh vzniku Československej republiky (ČSR). "Pre mňa bolo zaujímavé to, že niekto dokázal krátko po vojne z popola postaviť republiku na myšlienke demokracie, slobody, právach menšín. Zrazu tu vzniklo niečo, čo malo zaujímavý príbeh. Práve vznik Československa dal základ tomu, od čoho sa odrážame aj dnes," skonštatoval.



Okrem Námestia slobody pribudol strom slobody cez víkend i v Sebedraží, dobrovoľníci ho spolu s deťmi vysadili v pondelok dopoludnia i v areáli Základnej školy Mariánska v Prievidzi. Tá si pripravila i ďalší program. Školáci si pozreli prezentácie, do školy doniesli rôzne staré predmety, takisto boli oblečení v krojoch i ďalších dobových odevoch. "Vrcholom všetkého bolo vysadenie lipy slobody, na ktorú naši žiaci pripravili priania nielen pre samotnú lipku, ale pre nás všetkých," doplnila pedagogička Petra Manáková.



"Verím, že o 100 rokov, keď naši potomkovia budú oslavovať 200. výročie vzniku Československej republiky, z lipy bude veľký košatý strom a pod ním si zatancujú alebo sa len stretnú a budú radi, že sa toho dožili," dodal Sýkora.