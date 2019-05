Stovky detí čistili Zvolen, vyzbierali 148 vriec odpadu

Zvolen 3. mája (TASR) - Až 148 vriec plných odpadu a vyčistenie ôsmich lokalít v meste Zvolen sú výsledkom kampane Spolu vyzbierame viac, do ktorej sa v apríli zapojilo 334 detí zo siedmich tamojších základných a stredných škôl.



Ako TASR informovala hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Hapčová, deti zbierali odpad na sídliskách Podborová, Zlatý potok, Sekier, v okolí nákupného centra na Západe, v okolí nákladnej stanice, v centre mesta a vo Višňovského parku.



„Deti sa stávajú inšpiráciou pre nás, dospelých. Stále veľkým problémom v meste sú opakujúce sa čierne skládky. Neustále tento problém riešime s mestskou políciou a okresným úradom vo Zvolene. Bez pomoci občanov to však ide len ťažko,“ uviedla k výsledkom zberu odpadu primátorka mesta Lenka Balkovičová.



Tento rok sa do kampane za krajšie mesto zapojili školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, PinkHarmony Academy, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola (ZŠ) Alexyho, ZŠ P. Jilemnického 1, ZŠ P. Jilemnického 2 a ZŠ Námestie mládeže. "Vlastné aktivity na očistu mesta organizovalo aj Gymnázium Ľudovíta Štúra, ZŠ Hrnčiarska a množstvo dobrovoľníkov zo zvolenských združení či jednotlivcov," doplnila hovorkyňa mesta.