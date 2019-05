Štrajk vodičov MHD v Košiciach je podľa mesta nezákonný

Prvým porušením malo byť nedodržanie ustanovenia, podľa ktorého musia odborári informovať zamestnávateľa o štrajku tri pracovné dni pred jeho uskutočnením.

Košice 8. mája (TASR) – Štrajk zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) ohlásený odborármi na štvrtok (9. 5.) od 7.00 h do 9.00 h je podľa dopravného podniku aj mesta nezákonný. "Mesto Košice ako 100-percentný akcionár DPMK upozorňuje zamestnancov DPMK a cestujúcu verejnosť, že pri vyhlásení štrajku porušili obe odborové organizácie v DPMK vo viacerých ustanoveniach zákon o kolektívnom vyjednávaní," uviedol v stredu magistrát.



Prvým porušením malo byť nedodržanie ustanovenia, podľa ktorého musia odborári informovať zamestnávateľa o štrajku tri pracovné dni pred jeho uskutočnením. Vedenie spoločnosti uvádza, že odborové organizácie mu doručili oznámenie o vyhlásení ostrého štrajku v utorok (7. 5.) o 14.00 h. Zároveň argumentuje, že zákon neumožňuje štrajkovať v prípade, ak niektorý z účastníkov kolektívneho vyjednávania, a v tomto prípade DPMK, požiadal o určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu.



"Z tohto dôvodu je štrajk vodičov nezákonný. Prevádzka MHD počas štvrtkového rána musí byť zabezpečená v rovnakej miere ako počas bežných pracovných dní, v opačnom prípade dôjde k porušeniu zákona," uvádza mesto.



Podľa odborárov je však štrajk zákonný a vo štvrtok bude. "O nezákonnosti štrajku rozhoduje jedine súd a tento štrajk a štrajková pohotovosť boli vyhlásené v zmysle Ústavy Slovenskej republiky. My štrajkujeme za sociálne práva zamestnancov," uviedla v stredu pre TASR predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK Andrea Vindišová.



Odborári žiadajú pre zamestnancov DPMK desaťpercentné zvýšenie platov v tomto roku a ďalších osem percent v budúcom roku. Hrozí pritom ich štrajk aj počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta v hokeji.



"Vyzývame každého vodiča MHD, aby zvážil svoj postup vo štvrtok od 7.00 h do 9.00 h, v opačnom prípade môžu DPMK vzniknúť škody," uviedol generálny riaditeľ dopravného podniku Vladimír Padyšák.



Vedenie DPMK tvrdí, že keďže v rámci spoločných rokovaní o kolektívnej zmluve 25. februára a v pondelok 6. mája nedošlo k dohode o mzdových otázkach, navrhlo využitie inštitútu sprostredkovateľa. Aj keď na to zástupcovia odborových organizácií nevideli dôvod, vedenie podniku požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu vo veci mzdových otázok zamestnancov.



"Boli sme prekvapení, keď odborári ešte v pondelok pred médiami vyhlásili, že pôjdu do štrajku, hoci počas spoločných rokovaní o tom nepadlo ani slovo. Svojím konaním už vtedy porušili zákon, v ktorom je uvedené, že štrajk sa ako krajný prostriedok v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy použije až vtedy, ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami ani v konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadali o riešenie sporu rozhodcom," konštatoval predseda Predstavenstva DPMK Marcel Čop. Verí, že vo štvrtok vodiči nastúpia do práce. Ak vzniknú škody Košičanom, bude podľa neho vedenie DPMK povinné ich vymáhať.



"Vedenie mesta a DPMK si plne uvedomuje, aká je náročná a zodpovedná práca vodičov MHD. Sme presvedčení, že nielen vodiči v DPMK si zaslúžia vyššie platy. Lenže najprv musíme finančne ozdraviť DPMK. Aj v záujme odborov je, aby podnik začal fungovať v ekonomicky stabilnejšom prostredí ako doteraz. V takom prípade by sa aj platy mohli zvyšovať podstatne jednoduchšie ako v súčasnosti, keď sa DPMK nachádza v kritickej finančnej situácii," vyhlásil Čop.



Vedenie DPMK informovalo o tom, že ponúklo odborárom možnosť, aby hľadali rezervy v nákladoch podniku a ušetrené peniaze by išli na ich platy. Zároveň požiadalo odborárov, aby počkali do konca júna, pokiaľ bude pripravený ozdravný plán, ktorý bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.