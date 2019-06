Prešovská elektrotechnická škola mala špeciálnu akciu pre dievčatá

Obchodná analytička Lenka Hlinková a programátorka Iveta Tonhauserová predstavili dievčatám svoju cestu do sveta IT.

Prešov 18. júna (TASR) – Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove pripravila v utorok pre dievčatá vo veku 11 až 15 rokov podujatie s názvom Dievča SPŠE v IT.



"Na utorkovom podujatí sa zišlo viac ako 20 dievčat zo základných škôl z Prešova a okolia. Prilákala ich možnosť stretnúť sa s profesionálkami z IT sektora, ale tiež so študentkami SPŠE a učiteľkami školy so zameraním na IT predmety," uviedol pre TASR zástupca riaditeľa SPŠE v Prešove Marek Soták.



Obchodná analytička Lenka Hlinková a programátorka Iveta Tonhauserová predstavili dievčatám svoju cestu do sveta IT, prezradili, aké vlastnosti by mali mať úspešné ženy v IT, a podelili sa o svoje doterajšie skúsenosti s prácou na rôznych projektoch.



"Zdôraznili, že v sektore IT nepracujú len géniovia s 'kockatou hlavou', ale predovšetkým ľudia, ktorí idú za svojím cieľom a nerobí im problém učiť sa a skúšať nové veci celý život," povedal Soták.



V druhej časti prezentovali svoje skúsenosti a pocity zo štúdia na škole študentky školy. Predstavili študijné odbory, ktoré študujú, a skúsenosti zo študentského života v chlapčenskom kolektíve.



"V záverečnej časti vyučujúce IT predmetov na škole prítomným dievčatám poradili, ako sa pripraviť na štúdium na škole, respektíve ako zistiť, čo by ich mohlo zaujať a baviť v oblasti IT. Možnosťou sú napríklad kurzy Junior akadémie, ktoré SPŠE organizuje pre záujemcov o štúdium na škole už niekoľko rokov," doplnil Soták.



Ako povedal, sektor IT je druhým najväčším pilierom slovenského hospodárstva. "V posledných rokoch registrujeme veľký záujem IT firiem rozvíjať svoje podnikanie na Slovensku. Aj keď v mysliach ľudí je daný sektor doménou mužov, niektoré činnosti v ňom lepšie zvládajú ženy. Ženy sú v práci vytrvalejšie, dokážu robiť naraz viacej činností, ich prednosťou je schopnosť budovať vzťahy, rozvíjať dôveru a empatiu a priniesť na problémy nový uhol pohľadu," vysvetlil Soták.



Medzi výhody práce v IT sektore patria podľa jeho slov nadštandardný plat, kreatívna práca, život bez stereotypu, ale aj možnosť práce z domu či práca na čiastočný úväzok.