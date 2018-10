Stredoškolákov preverí súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácie

Uskutoční sa 26. októbra 2018 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline.

Žilina 11. októbra (TASR) – Dvojčlenné tímy stredoškolákov sa môžu zapojiť do dejepisnej súťaže k 100. výročiu Martinskej deklarácie, ktorá sa uskutoční 26. októbra 2018 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Upozornila, že každú školu môže reprezentovať len jeden dvojčlenný tím. "Pre tímy bude pripravený písomný vedomostný test v oblastiach Rakúsko-Uhorsko od vyrovnania do vypuknutia prvej svetovej vojny, slovenské národné a politické hnutie od vyrovnania do prej svetovej vojny, prvá svetová vojna a Slováci, zahraničný odboj Čechov a Slovákov, domáci odboj, aktivity za samostatný československý štát a vznik ČSR," uviedla hovorkyňa ŽSK.



Doplnila, že tímy sa môžu prihlasovať do 17. októbra na odbore školstva Úradu ŽSK u Ivety Káčerovovej na telefónnom čísle 041/503 22 41 alebo e-mailom: iveta.kacerova@zilinskazupa.sk.