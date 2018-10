Stredoslovenská distribučná plánuje odstávky v obciach Lisková a Žiar

Spoločnosť SSD zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja.

Lisková/Žiar 19. októbra (TASR) - Stredoslovenská distribučná (SSD) naplánovala od stredy 24. októbra výraznejšie odstávky elektriny v dvoch obciach na Liptove - Žiari a Liskovej. TASR o tom v piatok informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



V Liskovej, neďaleko Ružomberka, zostane budúcu stredu od 8. do 16. h bez elektriny celkom 780 odberných miest. Podľa hovorcu dôvodom je lezecká revízia vzdušných vedení vysokého napätia. "Cieľom pravidelnej kontroly je prevencia pred poruchami a tiež spoľahlivejšia a bezpečná distribúcia elektriny," uviedol.



Plánované odstávky sa dotknú aj Žiaru, konkrétne 24., 25., 29., a 31. októbra a potom 6. až 8. novembra. "Počas týchto dní nepôjde prúd niekoľko hodín od rána do popoludnia. Pocítia to desiatky odberných miest, no ide najmä o chaty v doline," spresnil Gejdoš. Je za tým rekonštrukcia vedenia vysokého napätia, ktorá prispeje k zvýšeniu kvality zásobovania energiou v obci.



"Ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko pre to, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov by sme však chceli požiadať o trpezlivosť a náležitú prípravu na odstávku," uzavrel.



Spoločnosť SSD zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35.000 kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740.000 domácností a firiem.