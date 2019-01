Stredoveký hrad na vrchu Hradová nad Košicami ostal nedokončený

Vrch Hradová okrem zvyškov pevnosti ponúka aj ďalšie lákadlá vrátane oživenej histórie.

Košice 23. januára (TASR) – Na vrch Hradová nad Košicami prichádzajú každoročne tisícky návštevníkov. Okrem iného ich tam lákajú pozostatky stredovekého hradu, rozlohou jedného z najväčších na Slovensku. Niektorí z nich ostávajú sklamaní, z pevnosti sa totiž veľa viditeľného nezachovalo. Navyše aj to, kto, kedy a prečo ju staval, ostáva ukryté v dávnej minulosti. Priame písomné doklady o tom chýbajú.



"Tento hrad nad Košicami voláme tajomný, ale nie z dôvodu, že by tu strašilo, ale preto, že naisto o ňom veľa nevieme," hovorí kastelán Košického hradu a predseda združenia Castellum Cassovia Ľuboš Porada. Pri výklade turistom však má čo ponúknuť, hrad má totiž viacero zaujímavostí.



"Jednou je rozloha hradu, ktorá má podľa posledného zamerania 6,5 hektára. Napríklad Spišský hrad je rozlohou menší. V čase núdze by sa tu údajne dokázalo ukryť zhruba 6,5 tisíc ľudí. Ďalšia zaujímavosť je masívna hrúbka múrov, v niektorých miestach 3,6 - 3,8 metra. Výnimočnou je aj trojuholníková veža, na Slovensku máme takéto veže zaznamenané na troch hradoch – na Uhrovci, Vinianskom hrade a tu, kde má najväčší pôdorys," priblížil Porada. Ďalšou zvláštnosťou košickej lokality je valcová veža, ktorá nestojí v strede, ale na kraji pevnosti. Hrad sa pritom zjavne nerozširoval postupne, ale od počiatku bol projektovaný a stavaný vo veľkom rozsahu. To by mohlo aj naznačiť odpovede o jeho účele i majiteľovi.



"Domnievame sa, že buď to bol kráľovský hrad alebo to bola takzvaná refugiálna pevnosť, ktorá mala slúžiť na ukrytie obyvateľstva zo širšieho okolia. Hrady takýchto rozmerov sa väčšinou stavali po tatárskom vpáde roku 1241. Niektoré teórie hovoria aj o tom, že hrad mohol byť súčasťou Vyšných Košíc - Cassa Superior, ktorých presnú polohu nepoznáme," konštatoval Porada. Ďalšia, už neveľmi preferovaná teória prisudzuje hrad šľachtickému rodu Omodejovcov, ktorých v roku 1312 porazilo v bitke pri Rozhanovciach vojsko uhorského kráľa Karola Róberta s podporou Košičanov. Na čom sa však odborníci zhodujú, je, že hrad nebol nikdy dokončený a plne funkčný. Materiál z neho bol neskôr rozobratý a použitý na iné stavby.



Vrch Hradová okrem zvyškov pevnosti ponúka aj ďalšie lákadlá vrátane oživenej histórie. Okrem 21-metrovej vyhliadkovej veže s panorámou Košíc a okolia, vyhliadkovej plošiny, siete náučných a turistických chodníkov tu návštevníci nájdu aj infocentrum, kde si môžu prezrieť ukážky stredovekého odievania. Spestrením je chov zvierat či bylinková záhradka. Občianske združenie Castellum Cassovia v areáli postupne buduje archeopark s replikami stredovekých obydlí a dielní, a počas turistickej sezóny organizuje sériu podujatí a workshopov. Medzi ne patria stredoveký šermiarsky turnaj, festival dobovej hudby a divadla či ukážky varenia stredovekých jedál.



"Snažíme sa návštevníkom nielen ukázať históriu, ale ich do nej aj vtiahnuť, aby si ju mohli ochutnať, chytiť a zažiť," dodal Porada.