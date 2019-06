Streľba na diskotéke v Horovciach má druhú obeť

K streľbe na diskotéke v Horovciach došlo v sobotu nadránom. Na jej následky zomrel jeden mladý človek, ďalších dvoch strelec zranil – jedného výstrelom do hlavy, druhého do brucha.

Horovce 26. júna (TASR) – Sobotná (22. 6.) streľba na hasičskej diskotéke v obci Horovce v Púchovskom okrese má druhú obeť. Na následky strelného poranenia hlavy zomrel v nemocnici mladý dobrovoľný hasič. Informoval o tom na sociálnej sieti Dobrovoľný hasičský zbor Horovce.



„Dnes ku nám dostala smutná správa, že boj o svoj život prehral aj Maťo. Druhý z trojice chlapcov, na ktorých zaútočil zbraňou útočník. Aj touto cestou by sme chceli jeho rodine a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ informujú dobrovoľní hasiči z Horoviec na sociálnej sieti.



„Môžeme potvrdiť, že na následky strelných poranení došlo 25. júna k úmrtiu M. E., právna kvalifikácia skutku zostáva nezmenená,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.



K streľbe na diskotéke v Horovciach došlo v sobotu nadránom. Na jej následky zomrel jeden mladý človek, ďalších dvoch strelec zranil – jedného výstrelom do hlavy, druhého do brucha. Zo skutku polícia obvinila 35-ročného Martina C., ktorý po streľbe ušiel do lesa. Polícia ho po rozsiahlej pátracej akcii po niekoľkých hodinách zadržala.



Policajný vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy sčasti dokonaným, sčasti v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov. V pondelok (24. 6.) rozhodol Okresný súd v Trenčíne o jeho väzobnom stíhaní.