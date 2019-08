Stropkov chce sprístupniť kostolnú vežu pre verejnosť

Murovaný farský kostol je umiestnený v strede mesta, na miernej vyvýšenine, v areáli bývalého hradu.

Stropkov 11. augusta (TASR) – Vežu Sanktuária Najsvätejšieho Tela a Krvi v Stropkove chce mesto sprístupniť pre verejnosť. Ako pre TASR uviedol stropkovský primátor Ondrej Brendza, veria, že to pomôže k rozvoju turizmu v regióne.



"Máme archeologický výskum, potrebné povolenia a tiež predbežnú dohodu s vlastníkom, rímskokatolíckou cirkvou. Máme aj rozpočtové krytie. Vláda nám vyčlenila na tento účel sumu 60.000 eur. Chceme to tak naplánovať, aby, keď sa nič mimoriadne nestane, to na budúci rok bolo zrealizované. Mohlo by sa nám to podariť," povedal Brendza.



Podľa jeho slov je v 37 metrov vysokej kostolnej veži potrebné zreštaurovať schodisko, ktoré je z pieskovca, zrealizovať elektroinštaláciu, ktorá je v súlade so stanoviskom pamiatkového úradu a vo vrchných poschodiach urobiť drevené schodisko.



"Chceme to urobiť podobne ako mesto Zvolen. U nás to bude trocha nákladnejšie, máme rozpočet na približne 140.000 eur, takže uvidíme, čo nám vygeneruje verejné obstarávanie," doplnil primátor.



Murovaný farský kostol je umiestnený v strede mesta, na miernej vyvýšenine, v areáli bývalého hradu.



"Zo začiatku 14. storočia máme doloženú najstaršiu časť dnešného farského kostola, ale prieskumy naznačujú, že pod týmto kostolom musel existovať ešte jeden starší, o ktorom dodnes nemáme žiadne správy," dodal Brendza.