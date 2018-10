Stropkovčan ukradol bôčik i slaninu, skončil v cele

Škodu majiteľ vyčíslil na 220 eur.

Prešov 11. októbra (TASR) - Polícia obvinila z prečinu krádeže 33-ročného Tomáša zo Stropkova, ktorý mal v pondelok (8. 10.) večer v jednom z podnikov v meste ukradnúť rôzne druhy mäsa. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Vošiel do objektu cez okno, na ktorom poškodil mrežu. Prešiel do skladu, odkiaľ z chladiacich boxov vzal domácu bravčovú slaninu, rybie filé, bravčový bôčik, bravčové pliecko, kuracie stehná i prsia. Celkovo v hmotnosti 30 kilogramov. Škodu majiteľ vyčíslil na 220 eur," uviedla Ligdayová.



Stropkovčan tak konal podľa jej slov napriek tomu, že mu za krádež bola v ostatných 12 mesiacoch uložená sankcia.



"Obvinený muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala krajská policajná hovorkyňa.