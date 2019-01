Stropkov plánuje v tomto roku viacero investičných aktivít

Na rekonštrukcie a budovanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v tomto roku poslanci vyčlenili 260 000 eur, ďalších 167 000 eur tvorí transfer na komunikácie pre mestský podnik Služba.

Stropkov 20. januára (TASR) – Mesto Stropkov plánuje v najbližších štyroch rokoch množstvo investičných aktivít. Najvýznamnejšou tohtoročnou investíciou financovanou z eurofondov bude podľa hovorcu radnice Petra Nováka projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu v celkovej výške takmer 750 000 eur. V rámci projektu bude zateplená stará a nová časť úradu, zaizolovaná strecha, vymenené okná aj technológia kotolne.



"Aktuálne prebieha realizácia projektu modernizácie učební v Základnej škole na Konštantínovej za vyše 187 000 eur z eurofondov. Rovnako zo štrukturálnych fondov budeme môcť zlikvidovať čierne skládky pri rómskych obydliach, na čo sme získali 52 000 eur. Z dotácie ministerstva školstva bude zateplená mestská športová hala. Predpokladané náklady na tento projekt predstavujú zhruba 115 000 eur," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Na rekonštrukcie a budovanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v tomto roku poslanci vyčlenili 260 000 eur, ďalších 167 000 eur tvorí transfer na komunikácie pre mestský podnik Služba. V Stropkove plánujú tiež začať s budovaním takzvaného malého obchvatu, ktorý by mal vzniknúť prepojením ulíc vo východnej časti mesta.



Radnica projekčne začína pripravovať druhú etapu rekonštrukcie pešej zóny na Hrnčiarskej ulici. V širšom centre vznikne takmer 30 nových parkovacích miest. Mesto sa tiež začína zaoberať rozšírením verejného osvetlenia od Mlynskej ulice do mestskej časti Bokša.



V tomto roku by mal byť tiež dokončený aj súbor piatich polyfunkčných domov v centre mesta a polyfunkčného objektu s bytmi a obchodnými prevádzkami na Hviezdoslavovej ulici.



V závere uplynulého roka bolo mesto úspešné vo výzve na zabezpečenie bezplatného wifi pripojenia vo vytypovaných lokalitách.



"Realizovať budeme aj aktivity zamerané na modernizáciu odpadového hospodárstva. V minulom roku sme vybudovali dve nové polopodzemné kontajnerové stojiská na komunálny a separovaný odpad a projekt chceme rozšíriť aj do ďalších lokalít," doplnil primátor.



Stropkovu bol tiež schválený spoločný cezhraničný projekt s mestom Korczyna v celkovej výške 441 000 eur, z toho pre Stropkov je určených takmer 214 000 eur. V rámci investičnej časti projektu bude zrekonštruovaná časť turistickej chaty v areáli Pod vlekom, na Ščobe vybudujú vyhliadkovú vežu s altánkom a vyznačená bude aj nová cykloturistická trasa v smere na poľskú hranicu.



Na jar chce radnica dokončiť rekonštrukciu tenisových kurtov a prebiehať bude aj komplexná obnova futbalovej tribúny, s ktorou sa začalo v minulom roku.



V posledných štyroch rokoch sa mesto podľa primátora zameralo aj na lepšiu propagáciu v oblasti cestovného ruchu a histórie.



"Absolvovali sme zložitý proces prípravy podkladov, projektovej dokumentácie a povolení potrebných na projekt sprístupnenia kostolnej veže, jednej z najvyšších historických stavieb na severovýchode Slovenska,"dodal primátor.