Stropkov uviedol do prevádzky prvé polopodzemné stojiská

Stropkov 14. júna (TASR) - Dva polopodzemné kontajnerové stojiská uviedli v Stropkove v stredu (13.6.) večer do prevádzky. Primátor mesta Ondrej Brendza predstavil aj novú mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej bude možné sledovať stav naplnenia kontajnerov online. Podľa hovorcu mesta Petra Nováka, v rámci východného Slovenska ide o prvé mesto, ktoré svojim občanom takúto službu ponúka.



"Nové stojiská sme vybudovali na uliciach Krátka a Chotčanská. Ide o lokality v centre sídliska Mier II s vysokým počtom bytových domov. Každé stojisko obsahuje šachty so štyrmi päťkubíkovými kontajnermi na komunálny odpad, jednu šachtu s päťkubíkovým kontajnerom na plasty a jednu šachtu s dvoma kontajnermi na papier a sklo. Jedno takéto stojisko nahradí až 24 bežných 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad a zhruba desať nádob na separovaný zber," priblížil projekt Brendza.



V Stropkove sa rozhodli pre alternatívu so štvorcovým pôdorysom. Výstavba trvala zhruba tri týždne a celkové náklady dosiahli 62.000 eur. Oproti okrúhlym stojiskám boli náklady na výstavbu o čosi vyššie, mesto tvrdí, že bolo kvôli jestvujúcim sieťovým rozvodom limitované dostupným priestorom. Ušetrili tak asi 40 percent dispozičnej plochy.



"Vyvolanou investíciou projektu bolo aj zakúpenie výkonnejšej hydraulickej ruky pre mestský podnik Služba. Lepšiu efektívnosť zberu docielime aj vďaka online monitorovaniu naplnenosti kontajnerov pomocou ultrazvukových senzorov napojených na mobilnú aplikáciu. Túto možnosť budú mať aj samotní Stropkovčania a v prípade problémov nás môžu prostredníctvom aplikácie kontaktovať," doplnil primátor.



Pre toto riešenie sa rozhodli aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany kontajnerov, keďže senzory dokážu detekovať napríklad aj vznikajúci požiar.



Výhodou nových stojísk je podľa radnice zníženie frekvencie vývozu odpadu, úspora priestoru a samospráva si pochvaľuje aj estetickú stránku projektu. Okrem toho je podľa nej odpad neprístupný zvieratám a hmyzu, malý vhadzovací otvor eliminuje vyberanie odpadu, vďaka chladu zeme sa odpad rozkladá pomalšie, nešíri sa zápach a zber odpadu je hygienickejší. Odpad v šachte je tiež vďaka gravitácii lepšie zhutnený.



"Ambíciou samosprávy je po vyhodnotení projektu pokračovať v budovaní takýchto kontajnerov v ďalších lokalitách a v prípade priaznivej finančnej situácie by v Stropkove mohlo v budúcnosti pribudnúť minimálne jedno stojisko ročne," dodal Brendza.