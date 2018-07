Stropkovský kaštieľ ponúka deťom počas prázdnin viacero aktivít

V stredu 11. júla sa môžu deti v rámci podujatia Spoznávame históriu zoznámiť s minulosťou zábavným spôsobom. Počas Remeselného dňa si 25. júla môžu zas vyskúšať profesie predkov.

Stropkov 9. júla (TASR) - Stať sa na niekoľko hodín kráľom a zatancovať si na bále alebo sa popasovať s úlohami archeológa či remeslami našich predkov môžu okúsiť deti počas letných prázdnin v Kaštieli v Stropkove.



"Pri výstavách budú na deti čakať úlohy, ktoré musia riešiť pri svojej práci historici a archeológovia. Po splnení požadovaných úloh dostanú od nás certifikát historika a archeológa," povedala o letných akciách v Stropkove historička Krajského múzea v Prešove – Kaštieľa Stropkov Nikoleta Lattová.



V polovici augusta (15.8.) sa budú môcť návštevníci počas maškarného bálu zabaviť ako králi.



"Letné akcie budú popoludní až do 18.00 h. V prvom rade na ne pozývame všetky deti od šiestich do 15 rokov," doplnila riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová.



Múzeum v Stropkove vzniklo v roku 2010 ako pobočka Krajského múzea v Prešove, ktorého začiatky sa datujú už do roku 1945. Od 1. januára 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Krajské múzeum tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100.000 kusov predmetov.