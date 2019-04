Študenti sa zúčastnili na diskusii o potrebe ísť voliť v eurovoľbách

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov.

Bratislava 1. apríla (TASR) - V rámci kampane Tentoraz idem voliť sa okolo 300 študentov stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zúčastnilo na diskusii predsedu BSK Juraja Drobu a slovenských europoslancov. Cieľom kampane je zvýšiť účasť Slovákov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Zástupcovia Kancelárie EP na Slovensku počas diskusie prezentovali študentom možnosti, ktoré im Európska únia (EÚ) ponúka.



Zastupujúci riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel pripomenul, že v eurovoľbách v roku 2014 malo Slovensko najnižšiu účasť spomedzi všetkých krajín Únie, bolo to 13 percent. "Európsky parlament pri tejto príležitosti prišiel s iniciatívou Tentoraz idem voliť, ktorá interaktívnou metódou prostredníctvom sociálnych médií, digitálnych zručností ponúka verejnosti možnosť zapojiť sa do komunikačnej kampane k voľbám do EP. Táto kampaň je nestranícka, nepolitická, ale je informačná. Hovorí sa o tom, prečo treba ísť voliť, ako ísť voliť, či volíme viac integrujúcu sa Európu alebo rozširujúcu sa, alebo iné modely. Prísť voliť a vyjadriť svoj názor, to je dôležité," priblížil.



Na diskusii získali študenti informácie o vzdelávacích projektoch, ktoré EÚ ponúka, ako aj o možnosti absolvovať pracovnú či absolventskú stáž. Študenti tiež môžu podľa Hochela získať bezplatný železničný lístok na mesačné cestovanie po krajinách Európy, zároveň ide o rôzne ponuky práce po skončení strednej a vysokej školy.



Študentov počas diskusie zaujímalo, ako europoslanci hlasovali o smernici EÚ o autorských právach, čo si myslia o schválení ukončenia striedania času v EÚ, ale aj to, či Ukrajina niekedy vstúpi do Únie.



Predseda BSK vyzval študentov na to, aby sa zúčastnili na voľbách do EP. "Obrovský prínos vidím v tom, že každý z vás, ak pôjde na vysokú školu, bude môcť vycestovať aspoň na jeden semester do inej krajiny študovať," uviedol s tým, že aj BSK získava z EÚ prostriedky na rôzne projekty. Ide podľa Drobu o obnovu domovov sociálnych služieb, o budovanie centier odborného vyučovania a prípravy či budovanie cyklotrás.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.