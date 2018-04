Študenti TU vo Zvolene organizujú 5. ročník Univerzitných dní

Súčasťou programu okrem hudobných vystúpení sú aj prezentácia klubov a krúžkov pôsobiacich na univerzite či rôzne prednášky.

Zvolen 24. apríla (TASR) - Na pôde Technickej univerzity (TU) vo Zvolene sa v utorok 24. apríla budú konať po piatykrát Univerzitné dni. Organizujú ich študenti zo študentskej organizácie WoodenWorld. Súčasťou programu okrem hudobných vystúpení sú aj prezentácia klubov a krúžkov pôsobiacich na univerzite či rôzne prednášky.



Ako TASR informovala Bianka Santorisová z WoodenWorld, program sa začína prvou sekciou o 13.00 h v najväčšej prednáškovej miestnosti B8. "Odštartujú ho prezentačnými prednáškami firmy pôsobiace v lesníctve a drevospracujúcom priemysle," uviedla.



O 16.30 h program pokračuje prednáškou študenta Drevárskej fakulty Juraja Koreňa o jeho ceste do Antarktídy v projekte Seven Virgin Summits, kde zdolal sedem panenských antarktických vrcholov, ktoré následne zletel na paraglide.



O 16.00 h začína druhá sekcia programu v kongresovom centre Stará menza na starom internáte Ľ. Štúra na Študentskej ulici. "Bude sa tam konať prezentácia klubov a krúžkov pôsobiacich na univerzite. Záujemcovia sa môžu tešiť napríklad na krúžok sokoliarov, kynológov, študentské rádio INRO, folklórny súbor Poľana, medzinárodnú asociáciu študentov IAESTE a v neposlednom rade i podujatie organizujúcich študentov z WoodenWorld," priblížila zástupkyňa organizátora.



O 19.00 h v menze odštartuje hudobný večer kapela z Austrálie Dane Overton & the Joy Williams Band, nasledovať bude Cascabel z Banskej Bystrice. Večer vystúpi v kongresovom centre kapela Kabát revival a po nej so svojím setom #DJKypo.



Vstup na jednotlivé podujatia je voľný.