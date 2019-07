Študenti z dopravnej priemyslovky zlepšili výkon svojho elektromobilu

Preteky sú súčasťou festivalu Make the Future Live, ktorý je zameraný na inovatívne myšlienky a vízie v oblasti budúceho využívania energie.

Trnava/Londýn 10. júla (TASR) - Vzdialenosť 176 kilometrov na jednu kilowatt hodinu elektrickej energie – to je nový rekord študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) v Trnave, ktorý sa im podarilo vytvoriť s ich elektromobilom počas európskeho finále pretekov v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2019 v Londýne. S úspechom sa vracajú aj ďalšie dva slovenské tímy.



Študenti SPŠD sa snažili posunúť hranicu v úspornej jazde na pretekárskom okruhu Brooklands pri Londýne, pretek sa konal od 1. do 5. júla. Na trať postavili svoj vylepšený elektromobil a oproti vlaňajšku sa zlepšili o 18 kilometrov. "Sme veľmi radi, že sa z roka na rok zlepšujeme a dosiahli sme zatiaľ náš najlepší výsledok. Odzrkadľuje to množstvo hodín, ktoré trávime v dielni na úpravách nášho vozidla. Najviac nás však teší, že sme tento výsledok dosiahli v konkurencii tímov z európskych univerzít. Na pretekoch s nami bolo veľa prvákov, ktorí zistili, o čo na pretekoch ide, takže verím, že náš tím má šikovnú budúcu generáciu," povedala kapitánka trnavského tímu Darina.



Počas 35. ročníka pretekov v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2019 bodovali aj ďalšie dva slovenské tímy. Najlepší výsledok dosiahli košickí študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice, ktorí výsledkom 825 km na 1 liter benzínu určili nový slovenský rekord v úspornom jazdení. V rovnakej kategórii a s rovnakým typom pohonu ako Košičania úspešne pretekali aj študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bratislavský tím prešiel 534 km na 1 liter benzínu, čo je ich najlepší výsledok doteraz.



Preteky sú súčasťou festivalu Make the Future Live, ktorý je zameraný na inovatívne myšlienky a vízie v oblasti budúceho využívania energie. V roku 2019 sa o to pokúsilo viac ako 1500 študentov z 28 krajín, na trati sa tento rok predstavilo 140 vozidiel poháňaných rôznymi zdrojmi energie.